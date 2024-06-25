TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/20 Esas

DAVALI: MAZLUM DEMİR 419......584 T.C. Kimik numaralı

Davacı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aleyhine170.807,15 TL kamu zararının ödenmesi için dava açılmış olup, HMK 114,122,127 ve 128. maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz yada kendisini bir vekil ile temsil ettirebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakıaları kabul etmiş sayılacağınız hususunda dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere TK'nun 28.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.