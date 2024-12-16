Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/450 Esas14/11/2024

Konu : Gaiplik ilanı

Kamer ve Şerife oğlu, **/**/1967 Tunceli doğumlu, 232*****122 T.C. Kimlik numaralı AHMET TATAR'ıtanıyan ve hakkında bilgi sahibi bulunan kimselerin mahkememiz dosyasına iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 6 aylık süre içinde başvurmaları, haber vermeleri veya dilekçe ile beyanda bulunmaları TMK'nın 32 ve devamı maddeleri uyarınca ilan olunur. 14/11/2024