TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/16 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Derbent Mahallesi, Yeniceli Mevkii, 11 Parsel Sayılı, Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 2.369,06 m2

İmar Durumu :25/02/2026 tarihli cevabi yazı ile "...1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu görülmektedir. ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı... 6306 Sayılı Kanun kapsamında kalan herhangi bir bölgemiz bulunmamaktadır...." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.895.248,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Sarıbey Mahallesi, Toyalanı Mevkii, 362 Parsel Sayılı,Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 16.100,00 m2

İmar Durumu :25/02/2026 tarihli cevabi yazı ile "...1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu görülmektedir. ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı... 6306 Sayılı Kanun kapsamında kalan herhangi bir bölgemiz bulunmamaktadır...." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 9.660.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.