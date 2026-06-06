TURGUTLU BELEDİYE BŞK.

TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 3 ADET ARSA

SATIŞI İHALE İLANI

1- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde arsa vasfıyla kayıtlı ada, parsel, imar durumu, m², toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 3 adet arsanın satış işidir.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Cinsi Kullanım Alanı İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Tutarı İhale Saati 1 6.Mıntıka 762 26 Arsa 3.477,43m² -Emsal:2.50 -Yençok:42.50 -Katençok:14 YapılaşmaKoşullu Tercihli Ticaret+Konut Alanı 106.500.000,00-TL 3.195.000,00-TL 11:00 2 Dalbahçe 3316 1 Arsa 2.603,45m² -TAKS:0.40, KAKS:1.60 Yapılaşma Koşullu,Yollardan 5m,Arkadan 3 m Bahçeli İkiz Notasyonlu Blok Nizam 4 Katlı Konut Alanı 45.000.000,00-TL 1.350.000,00-TL 11:10 3 Dalbahçe 3317 4 Arsa 800,00 m² -TAKS:0.40, KAKS:1.60 Yapılaşma Koşullu,Yollardan 5m,Arkadan 3 m Bahçeli İkiz Notasyonlu Blok Nizam 4 Katlı Konut Alanı 17.000.000,00-TL 510.000,00-TL 11:20

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ihale ile tabloda belirtilen sıra ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 1.000,00.-TL karşılığında Turgutlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler. Geçici teminat tutarı Belediye Veznelerinden nakit olarak ödenebileceği gibi Halk Bank Turgutlu Şubesi - TR 98 0001 2009 5660 0007 0000 77 IBAN NOLU hesaba isteklisi olunan taşınmazın ada parsel bilgileri yazılmak suretiyle yatırılabilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihaleleri 19.06.2026 Cuma günü saat 11:00 ‘de başlayarak Turgutlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) tabloda belirtilen sıra ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenen belgeleri 19.06.2026 Cuma günü saat 10:45 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile katılacak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, Devlet İhale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6- İSTENEN BELGELER:

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, Hazine Bonosu

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

h) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacak)

7- ÖDEME ŞEKLİ:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. Tebligata rağmen 15 (on beş) gün içinde ihale bedelinin ödenmemesi halinde, taşınmazın ihalesi feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, gelire irat kaydedilir.

8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29.maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

b) Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve Damga Vergisi Tapu Alım Harcı gibi masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

c) İşbu ilan metni ve ihale şartnamesinde yazılı olmayan hususlar,2886 Sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine tabidir.