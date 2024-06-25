TURHAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI

Yayınlanma: 25.06.2024 - 00:00

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TURHAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF usulü ile Müftü Mahallesi Resuloğlu Sokak Vergi Dairesi Müdürlü Binası Kat: 4’de bulunan Eğitim Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Turhal Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

3- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a. Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösterilen mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b. Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’ deki adreslerini, T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),

c. Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numarasını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinde bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)

d. Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur),

e. İstekliler, geçici teminatın ihale saatinden önce Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenmiş olduğuna dair ALINDI BELGESİNİ, banka yoluyla ödemek istemesi halinde Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Ziraaat Bankası Tokat Şube Müdürlüğü nezdindeki TR47 0001 0002 3900 0010 0058 30 IBAN nolu tahsilat hesabına (ad, soyad ve ihaleye girilecek taşınmaz ada parsel bilgileri belirtilerek) yatırılarak, alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişini, teminat mektubu yoluyla ödemek istenmesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU ve BANKA TEYİT YAZISININ aslını ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

4- Taşınmazların satış bedelinin peşin ödemesi durumunda % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “ihaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 6. maddesinde sayılan kişiler bu ihaleye katılamazlar, aynı kanunun 83 ve 84’ üncü maddelerine aykırı davranışta bulunamazlar. Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki ihaleye katılabilme şartlarını taşıması gerekmektedir.

6- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısım için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş), oranında işlem bedeli alınacaktır.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8- İstekiler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.

9- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve ihale sonucuna itiraz edemezler.

10- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin İrtibat Telefonu: Turhal Milli Emlak Şefliği 0 356 276 43 10

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SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR