TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Mayıs 2023

Esas No: 2022/747

Karar No: 2023/284

Katılanı K.H. Olan Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkememizce verilen 11.04.2023 tarih ve 2022/747 esas ve 2023/284 Karar Sayılı Gerekçeli Karar ile;

1- Sanık "Metin Yalçın ve Sema oğlu, 1984 doğumlu İstanbul Fatih ilçesi Dayahatun nüfusuna kayıtlı" SANIK KEREM SEZAVAR'ın hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 191/1,62,231/5 maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş tüm aramalara rağmen bulunamamışlardır.

4- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup ,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren Yedi (7) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verileçek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Edebileceği İLAN OLUNUR. 02.05.2023