TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMASI
Diyarbakır İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif kamulaştırma kararları ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 02/09/2024-05/09/2024 tarihleri arasında 0412 251 40 61 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
ADI SOYADI
BABA ADI
T.C.
BİSMİL
AĞILLI
224
1
AYŞE MEDİHA BAYAV
ALİ KEMAL
0
BİSMİL
AĞILLI
224
3
DOĞAN ŞİMŞEK
MEHMET
20095785668
BİSMİL
AĞILLI
224
1
FAİK ÖMER
BEY
0
BİSMİL
AĞILLI
242
2
FATMİ ŞİMŞEK
HASAN
10577106760
BİSMİL
AĞILLI
224
1
HATİCE SABİFE TARMAN
NEDİM
0
BİSMİL
AĞILLI
224
1
ZEYNEP LEBİBE GÜRAN
NEDİM
0
BİSMİL
ULAM
118
2
ABDULMECİT GÜNEŞ
MUHYETTİN
0
BİSMİL
AMBAR
490
11
AHMET ÜNÜVER
MUMİN
0
BİSMİL
ULAM
116
47
AYŞE TİMURTAŞ
NURİ
0
BİSMİL
ULAM
123
2
AZİZ EKİN
SIRRI
42493038160
BİSMİL
ULAM
118
2
AZİZ KOÇ
MEHMET
0
BİSMİL
ULAM
118
2
EMRAH ÇETİN
HASAN
0
BİSMİL
ULAM
118
2
FAHRETTİN TAYKAYA
İSMAİL
0
BİSMİL
AMBAR
490
11
FATMA ÜNÜVER
0
BİSMİL
AMBAR
490
1
FEHMİ KARDEŞOĞLU
HALİL
43708022028
BİSMİL
ULAM
118
2
FERAT KUTLU
MEHMET
0
BİSMİL
ULAM
118
2
GÖKÇEN ACAR
MEHMET
0
BİSMİL
ULAM
118
2
GÜLSÜME BEYAZKURT
SIDIK
0
BİSMİL
ULAM
116
40
HASAN AKŞİT
HÜSNÜ
0
BİSMİL
ULAM
116
47
HASAN DEMİRTAŞ
NURİ
0
BİSMİL
ULAM
118
2
HASAN ÖZTÜRK
ÇETİN
0
BİSMİL
ULAM
116
47
HASİBE DEMİRTAŞ
HÜSEYİN
0
BİSMİL
ULAM
118
2
HÜLYA BEYAZKURT
TAHSİS
0
BİSMİL
ULAM
118
2
HÜSEYİN BİNGÖL
FADIL
0
BİSMİL
ULAM
116
45
HÜSMEN DALKIRAN
YUSUF
0
BİSMİL
ULAM
118
2
İNSEL BEYAZKURT
SIDIK
0
BİSMİL
ULAM
118
2
İRFAN KOÇ
SÜLEYMAN
0
BİSMİL
ULAM
118
3
İSMAİL SAMAT
ALİ
0
BİSMİL
ULAM
118
2
KADRİ AKBULUT
MUHSİN
0
BİSMİL
ULAM
116
49
MECİT EKİN
SIRRI
42496038006
BİSMİL
ULAM
118
2
MEHMET ACABAN
SİNAN
11981055156
BİSMİL
ULAM
118
2
MEHMET BEYAZKURT
FEYZİ
0
BİSMİL
ULAM
116
44
MEHMET ŞAHİN ÖZBEK
ALİ
0
BİSMİL
ULAM
116
45
MERYEM DALKIRAN
İBRAHİM
0
BİSMİL
ULAM
118
2
MERYEM KOYUN
MEHMET
0
BİSMİL
ULAM
118
2
NECAT BEYAZKURT
SIDIK
0
BİSMİL
ULAM
116
45
RAHİME DALKIRAN
YUSUF
0
BİSMİL
ULAM
118
2
REMZİ KOÇ
SÜLEYMAN
0
BİSMİL
ULAM
118
2
SAKİNE ACABAN
DERVİŞ
0
BİSMİL
ULAM
116
45
SALİH DALKIRAN
YUSUF
0
BİSMİL
ULAM
118
2
SAMİ KOÇ
FEYZİ
0
BİSMİL
ULAM
118
2
SİBEL BEYAZKURT
NECAT
0
BİSMİL
ULAM
118
2
SONGÜL KOÇ
FEYZİ
0
BİSMİL
ULAM
118
2
SÜLEYMAN KOÇ
MUSTAFA
0
BİSMİL
ULAM
118
2
ŞABAN İPEK
OSMAN
0
BİSMİL
ULAM
118
3
VASFİYE SAMAT
ABDURRAHMAN
0
BİSMİL
ULAM
116
45
YUSUF DALKIRAN
YUSUF
0
BİSMİL
ULAM
116
47
ZEYNEP DEMİRTAŞ
NURİ
0
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
ALİ EKBER TAŞER
SEYFEDDİN
16435911538
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
BİLAL TAŞER
SEYFEDDİN
16438911474
ÇINAR
BEŞPINAR
141
3
CEBRAİL KAPAN
FARAÇ
36685236830
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
DERVİŞ TAŞER
MEHMET
16498909466
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
DÜZGÜN TAŞER
ALİ
16339914758
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
EMRAH TAŞER
DERVİŞ
16294916200
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
ERSİN TAŞER
ALİ
16336914812
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
FATMA TAŞER
DERVİŞ
16264917220
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
FERYAT SAYILIR
DERVİŞ
16387913154
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
HAYDAR TAŞER
MEHMET
16441911300
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
HÜRRİYET TAŞER
DERVİŞ
16429911766
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
HÜSNİYE TAŞER
DERVİŞ
16426911820
ÇINAR
ESKİ
365
11
MEHMET BOZ
DELLİ
34441311012
ÇINAR
BEŞPINAR
141
4
MUHSİN KÖYLÜOĞLU
ALİ
41428077632
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
NİLFER TAŞER
DERVİŞ
16375913500
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
SERPİL TAŞER
ALİ
16333914976
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
SEVİNÇ BOYRAZ
MEHMET ALİ
21388746212
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
SONGÜL TAŞER
SEYFEDDİN
16357914174
ÇINAR
BEŞPINAR
152
5
VEYSEL TAŞER
DERVİŞ
16381913372
ÇINAR
ESKİ
365
3
FERHAT BARAN
ÖMER
17035890698
ÇINAR
ESKİ
362
7
ÇINAR KİBRİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0
ÇINAR
ALTINAKAR
118
6
ALEDDİN ALTUNAKAR
MEHMET FAHRİ
37750200206
ÇINAR
ALTINAKAR
115
1
CÜNET ALTUNAKAR
NAŞİT
37312214856
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
GÜLE ŞENOL
CEMİL
13253017282
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
KAIRAROSS ERGÜN
MURDE
70390078880
ÇINAR
ALTINAKAR
118
6
MEHDİ ALTUNAKAR
MEHMET SIDDIK
41707068306
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
MEHMET MUSTAFA EKİNCİ
HAMİT
34054323464
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
MEHMET TAHİR ZİREK
ALİ
42034814444
ÇINAR
ALTINAKAR
118
6
MELAHAT
0
ÇINAR
ALTINAKAR
118
6
MUSTAFA SIDDIK ALTUNAKAR
EDİP
41701068524
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
ORBAY ROSS ERGÜN
ALİ NEVAL
70384079008
ÇINAR
ALTINAKAR
118
6
RUKİYE ALTUNAKAR
ABDURRAHMAN
37351213544
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
SENİHE ŞENOL
ABDULHALİM
13403012228
ÇINAR
BEŞPINAR
127
1
SİNAN BENLİ
MEHMET
0
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
SÜREYYA TEMEL
ŞAHABEDDİN
34039323984
ÇINAR
ALTINAKAR
0
47
TAHİR ŞENOL
ÖMER
13325014874
ÇINAR
BEŞPINAR
126
2
ZÜLFÜ ŞENOL
İZZETTİN
13271016618
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
ABDULHAMİT PAMUKÇU
AHMET
0
ÇINAR
MEYDANKÖY
101
1
ABDULKADİR YALÇİN
MEHMET
0
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
AHMET EKİNCİ
ABDURRAHMAN
23566669542
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
ALİ TUNÇ
ABDULKADİR
37666200000
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
7
BEDRETTİN ASLAN
MEHMET
0
BİSMİL
AĞILLI
257
2
DOĞAN ŞİMŞEK
MEHMET
20095785668
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
GÜLBEYAZ PAMUKÇU
11839127776
BİSMİL
AĞILLI
257
2
GÜLİSTAN SARİ
SADUN
20641767452
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
KUTLUAY PAMUKÇU
KAMURAN
13246081252
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
MEHMET SALİH AYKAL
İCAT
39463143924
BİSMİL
AĞILLI
216
5
MURAT ÇAKMAK
ABDULLAH
23686422744
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
REFİA PAMUKÇU
RASİM
16405931436
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
SEBİHA EVİN
MEHMET FAİK
0
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
SELMA AĞIM
RASİM
17983162120
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
7
ŞEYHMUS DEMİRTAŞ
HATİP
0
BİSMİL
AĞILLI
257
2
ŞEYHMUS KARABULUT
SÜLEYMAN
14101984930
BİSMİL
AĞILLI
257
2
ŞÜKRÜ ÇELEBİ
MEHMET NURİ
19594802334
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
8
TEVFİT PAMUKÇU
ABDULHAMİT
12707054736
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
VECİHE EVİN
MEHMET FAİK
0
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
VEDAT EKİNCİ
NAZIM
23563669606
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
VEHBİ EVİN
MEHMET FAİK
0
BİSMİL
BÖLÜMLÜ
103
5
YAVUZ PAMUKÇU
KAMURAN
10339178080
BİSMİL
AĞILLI
257
2
ZEKİ SARİ
SADUN
20551770412
SUR
HACIOSMAN
109
3
ŞEYMUS
MEHMET
0
SUR
YEŞİLKÖY
101
1
ABDULHAMİT MİRASÇISI YAŞAR İLDENİZ
MİRZE
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
ABDURRAZAK MİRASÇISI KADRİYE ÇELİK
OSMAN
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
AZİZ ÇELİK
NECMETTİN
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
BELKİSE ERBİL
MİRZE
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
FEYZİYE
ŞAKİR
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
FIRAT DURUCAN
AHMET
0
SUR
DOĞUÇANAKÇI
114
3
HAGANUŞ
MARDİK
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
HALİME ERBİL
MİRZE
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
HAYRİYE
ŞAKİR
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
İMMİ ERDİL
ŞEHMUS
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MAHFUS ERBİL
ŞEHMUS
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MEHMET ALİ
ŞAKİR
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MEHMET HANEFİ ERBİL
MERZE
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MEHMET SALİH
ŞAKİR
0
SUR
YEŞİLKÖY
101
1
MEVLÜDE AY
ENVER
30379467852
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MİRZE MİRASÇISI KEZİBAN ERDİL
ŞEHMUS
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MUHARREM BARAN
SÜPHİ
37906217218
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MUZAFFER ÇELİK
SELAHATTİN
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
MÜSLİME ÇELİK
SELAHATTİN
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
OSMAN KIZI MÜTEHA MİRASÇILARI
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
OSMAN KIZI NAFİYE MİRASÇILARI
0
SUR
YEŞİLKÖY
0
25
ZÜBEYDE ERBİL
MİRZE
0