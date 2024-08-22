TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMASI

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

Diyarbakır İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif kamulaştırma kararları ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 02/09/2024-05/09/2024 tarihleri arasında 0412 251 40 61 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ADI SOYADI

BABA ADI

T.C.

BİSMİL

AĞILLI

224

1

AYŞE MEDİHA BAYAV

ALİ KEMAL

0

BİSMİL

AĞILLI

224

3

DOĞAN ŞİMŞEK

MEHMET

20095785668

BİSMİL

AĞILLI

224

1

FAİK ÖMER

BEY

0

BİSMİL

AĞILLI

242

2

FATMİ ŞİMŞEK

HASAN

10577106760

BİSMİL

AĞILLI

224

1

HATİCE SABİFE TARMAN

NEDİM

0

BİSMİL

AĞILLI

224

1

ZEYNEP LEBİBE GÜRAN

NEDİM

0

BİSMİL

ULAM

118

2

ABDULMECİT GÜNEŞ

MUHYETTİN

0

BİSMİL

AMBAR

490

11

AHMET ÜNÜVER

MUMİN

0

BİSMİL

ULAM

116

47

AYŞE TİMURTAŞ

NURİ

0

BİSMİL

ULAM

123

2

AZİZ EKİN

SIRRI

42493038160

BİSMİL

ULAM

118

2

AZİZ KOÇ

MEHMET

0

BİSMİL

ULAM

118

2

EMRAH ÇETİN

HASAN

0

BİSMİL

ULAM

118

2

FAHRETTİN TAYKAYA

İSMAİL

0

BİSMİL

AMBAR

490

11

FATMA ÜNÜVER


0

BİSMİL

AMBAR

490

1

FEHMİ KARDEŞOĞLU

HALİL

43708022028

BİSMİL

ULAM

118

2

FERAT KUTLU

MEHMET

0

BİSMİL

ULAM

118

2

GÖKÇEN ACAR

MEHMET

0

BİSMİL

ULAM

118

2

GÜLSÜME BEYAZKURT

SIDIK

0

BİSMİL

ULAM

116

40

HASAN AKŞİT

HÜSNÜ

0

BİSMİL

ULAM

116

47

HASAN DEMİRTAŞ

NURİ

0

BİSMİL

ULAM

118

2

HASAN ÖZTÜRK

ÇETİN

0

BİSMİL

ULAM

116

47

HASİBE DEMİRTAŞ

HÜSEYİN

0

BİSMİL

ULAM

118

2

HÜLYA BEYAZKURT

TAHSİS

0

BİSMİL

ULAM

118

2

HÜSEYİN BİNGÖL

FADIL

0

BİSMİL

ULAM

116

45

HÜSMEN DALKIRAN

YUSUF

0

BİSMİL

ULAM

118

2

İNSEL BEYAZKURT

SIDIK

0

BİSMİL

ULAM

118

2

İRFAN KOÇ

SÜLEYMAN

0

BİSMİL

ULAM

118

3

İSMAİL SAMAT

ALİ

0

BİSMİL

ULAM

118

2

KADRİ AKBULUT

MUHSİN

0

BİSMİL

ULAM

116

49

MECİT EKİN

SIRRI

42496038006

BİSMİL

ULAM

118

2

MEHMET ACABAN

SİNAN

11981055156

BİSMİL

ULAM

118

2

MEHMET BEYAZKURT

FEYZİ

0

BİSMİL

ULAM

116

44

MEHMET ŞAHİN ÖZBEK

ALİ

0

BİSMİL

ULAM

116

45

MERYEM DALKIRAN

İBRAHİM

0

BİSMİL

ULAM

118

2

MERYEM KOYUN

MEHMET

0

BİSMİL

ULAM

118

2

NECAT BEYAZKURT

SIDIK

0

BİSMİL

ULAM

116

45

RAHİME DALKIRAN

YUSUF

0

BİSMİL

ULAM

118

2

REMZİ KOÇ

SÜLEYMAN

0

BİSMİL

ULAM

118

2

SAKİNE ACABAN

DERVİŞ

0

BİSMİL

ULAM

116

45

SALİH DALKIRAN

YUSUF

0

BİSMİL

ULAM

118

2

SAMİ KOÇ

FEYZİ

0

BİSMİL

ULAM

118

2

SİBEL BEYAZKURT

NECAT

0

BİSMİL

ULAM

118

2

SONGÜL KOÇ

FEYZİ

0

BİSMİL

ULAM

118

2

SÜLEYMAN KOÇ

MUSTAFA

0

BİSMİL

ULAM

118

2

ŞABAN İPEK

OSMAN

0

BİSMİL

ULAM

118

3

VASFİYE SAMAT

ABDURRAHMAN

0

BİSMİL

ULAM

116

45

YUSUF DALKIRAN

YUSUF

0

BİSMİL

ULAM

116

47

ZEYNEP DEMİRTAŞ

NURİ

0

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

ALİ EKBER TAŞER

SEYFEDDİN

16435911538

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

BİLAL TAŞER

SEYFEDDİN

16438911474

ÇINAR

BEŞPINAR

141

3

CEBRAİL KAPAN

FARAÇ

36685236830

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

DERVİŞ TAŞER

MEHMET

16498909466

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

DÜZGÜN TAŞER

ALİ

16339914758

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

EMRAH TAŞER

DERVİŞ

16294916200

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

ERSİN TAŞER

ALİ

16336914812

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

FATMA TAŞER

DERVİŞ

16264917220

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

FERYAT SAYILIR

DERVİŞ

16387913154

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

HAYDAR TAŞER

MEHMET

16441911300

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

HÜRRİYET TAŞER

DERVİŞ

16429911766

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

HÜSNİYE TAŞER

DERVİŞ

16426911820

ÇINAR

ESKİ

365

11

MEHMET BOZ

DELLİ

34441311012

ÇINAR

BEŞPINAR

141

4

MUHSİN KÖYLÜOĞLU

ALİ

41428077632

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

NİLFER TAŞER

DERVİŞ

16375913500

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

SERPİL TAŞER

ALİ

16333914976

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

SEVİNÇ BOYRAZ

MEHMET ALİ

21388746212

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

SONGÜL TAŞER

SEYFEDDİN

16357914174

ÇINAR

BEŞPINAR

152

5

VEYSEL TAŞER

DERVİŞ

16381913372

ÇINAR

ESKİ

365

3

FERHAT BARAN

ÖMER

17035890698

ÇINAR

ESKİ

362

7

ÇINAR KİBRİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


0

ÇINAR

ALTINAKAR

118

6

ALEDDİN ALTUNAKAR

MEHMET FAHRİ

37750200206

ÇINAR

ALTINAKAR

115

1

CÜNET ALTUNAKAR

NAŞİT

37312214856

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

GÜLE ŞENOL

CEMİL

13253017282

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

KAIRAROSS ERGÜN

MURDE

70390078880

ÇINAR

ALTINAKAR

118

6

MEHDİ ALTUNAKAR

MEHMET SIDDIK

41707068306

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

MEHMET MUSTAFA EKİNCİ

HAMİT

34054323464

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

MEHMET TAHİR ZİREK

ALİ

42034814444

ÇINAR

ALTINAKAR

118

6

MELAHAT


0

ÇINAR

ALTINAKAR

118

6

MUSTAFA SIDDIK ALTUNAKAR

EDİP

41701068524

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

ORBAY ROSS ERGÜN

ALİ NEVAL

70384079008

ÇINAR

ALTINAKAR

118

6

RUKİYE ALTUNAKAR

ABDURRAHMAN

37351213544

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

SENİHE ŞENOL

ABDULHALİM

13403012228

ÇINAR

BEŞPINAR

127

1

SİNAN BENLİ

MEHMET

0

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

SÜREYYA TEMEL

ŞAHABEDDİN

34039323984

ÇINAR

ALTINAKAR

0

47

TAHİR ŞENOL

ÖMER

13325014874

ÇINAR

BEŞPINAR

126

2

ZÜLFÜ ŞENOL

İZZETTİN

13271016618

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

ABDULHAMİT PAMUKÇU

AHMET

0

ÇINAR

MEYDANKÖY

101

1

ABDULKADİR YALÇİN

MEHMET

0

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

AHMET EKİNCİ

ABDURRAHMAN

23566669542

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

ALİ TUNÇ

ABDULKADİR

37666200000

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

7

BEDRETTİN ASLAN

MEHMET

0

BİSMİL

AĞILLI

257

2

DOĞAN ŞİMŞEK

MEHMET

20095785668

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

GÜLBEYAZ PAMUKÇU


11839127776

BİSMİL

AĞILLI

257

2

GÜLİSTAN SARİ

SADUN

20641767452

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

KUTLUAY PAMUKÇU

KAMURAN

13246081252

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

MEHMET SALİH AYKAL

İCAT

39463143924

BİSMİL

AĞILLI

216

5

MURAT ÇAKMAK

ABDULLAH

23686422744

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

REFİA PAMUKÇU

RASİM

16405931436

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

SEBİHA EVİN

MEHMET FAİK

0

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

SELMA AĞIM

RASİM

17983162120

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

7

ŞEYHMUS DEMİRTAŞ

HATİP

0

BİSMİL

AĞILLI

257

2

ŞEYHMUS KARABULUT

SÜLEYMAN

14101984930

BİSMİL

AĞILLI

257

2

ŞÜKRÜ ÇELEBİ

MEHMET NURİ

19594802334

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

8

TEVFİT PAMUKÇU

ABDULHAMİT

12707054736

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

VECİHE EVİN

MEHMET FAİK

0

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

VEDAT EKİNCİ

NAZIM

23563669606

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

VEHBİ EVİN

MEHMET FAİK

0

BİSMİL

BÖLÜMLÜ

103

5

YAVUZ PAMUKÇU

KAMURAN

10339178080

BİSMİL

AĞILLI

257

2

ZEKİ SARİ

SADUN

20551770412

SUR

HACIOSMAN

109

3

ŞEYMUS

MEHMET

0

SUR

YEŞİLKÖY

101

1

ABDULHAMİT MİRASÇISI YAŞAR İLDENİZ

MİRZE

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

ABDURRAZAK MİRASÇISI KADRİYE ÇELİK

OSMAN

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

AZİZ ÇELİK

NECMETTİN

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

BELKİSE ERBİL

MİRZE

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

FEYZİYE

ŞAKİR

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

FIRAT DURUCAN

AHMET

0

SUR

DOĞUÇANAKÇI

114

3

HAGANUŞ

MARDİK

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

HALİME ERBİL

MİRZE

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

HAYRİYE

ŞAKİR

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

İMMİ ERDİL

ŞEHMUS

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MAHFUS ERBİL

ŞEHMUS

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MEHMET ALİ

ŞAKİR

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MEHMET HANEFİ ERBİL

MERZE

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MEHMET SALİH

ŞAKİR

0

SUR

YEŞİLKÖY

101

1

MEVLÜDE AY

ENVER

30379467852

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MİRZE MİRASÇISI KEZİBAN ERDİL

ŞEHMUS

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MUHARREM BARAN

SÜPHİ

37906217218

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MUZAFFER ÇELİK

SELAHATTİN

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

MÜSLİME ÇELİK

SELAHATTİN

0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

OSMAN KIZI MÜTEHA MİRASÇILARI


0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

OSMAN KIZI NAFİYE MİRASÇILARI


0

SUR

YEŞİLKÖY

0

25

ZÜBEYDE ERBİL

MİRZE

0

#ilangovtr Basın No: ILN02079535