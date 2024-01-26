TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMA
Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.05.2022 tarih, 16-1396 sayı ve 18.05.2022 tarih, 16-1350 sayılı karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İlçesi
Köy/Mahalle
Ada No
Parsel No
Adı Soyadı
Baba Adı
MERKEZ
EKMEKÇİ
0
275
FATMA ŞAHANLAR
ŞERİF
MERKEZ
EKMEKÇİ
0
146
KADRİYE ÇAVUŞ
İLYAS
MERKEZ
EKMEKÇİ
0
96
ARZU GÜVEN
RECEP
MERKEZ
KARABULUT
0
26
ŞEVKİYE YILMAZ
RAŞİT
MERKEZ
KARABULUT
0
27
GÜLİNA EKMEN
SÜLEYMAN
MERKEZ
UZGAÇ
0
683
FİKRİYE 0
İSMAİL
MERKEZ
UZGAÇ
0
683
HASAN 0
0
MERKEZ
UZGAÇ
0
683
SEBİLE MİRASÇILARI
ÖMER
MERKEZ
UZGAÇ
0
683
HAMDİ MİRASÇILARI 0
0
MERKEZ
UZGAÇ
0
683
NECATİ ERCAN
AHMET
MERKEZ
UZGAÇ
0
245
HAŞİM ERTAŞ
ŞABAN
MERKEZ
UZGAÇ
0
245
İBRAHİM ERTAŞ
ŞABAN
MERKEZ
UZGAÇ
0
245
NEFİSE KESTANE
ŞABAN
MERKEZ
BÜYÜKİSMAİLÇE
0
662
RECEP KIYUNAT
ŞABAN
MERKEZ
BÜYÜKİSMAİLÇE
0
656
RECEP KIYUNAT
ŞABAN