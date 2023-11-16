TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMA

Yayınlanma: 16 Kasım 2023

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 13/12/2019 tarih ve 26-1067 no’lu karar, 27/11/2019 tarih ve 25-911 nolu karar, 27/11/2019 tarih ve 25-917 nolu karar, 29/05/2019 tarih ve 11-448 nolu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

ADI SOYADI

BABA ADI

ÇAT

BARDAKÇI

113

2

ABDULLAH IŞIK

BAHRİ

ÇAT

BARDAKÇI

113

2

NESRİ IŞIK

BAHRİ

ÇAT

BARDAKÇI

113

5

İSMAİL BALIK

ABDULKADİR

ÇAT

BARDAKÇI

113

11

NURETTİN BİRLİK

EKREM

ÇAT

BARDAKÇI

113

12

ABDULBAKİ BİRLİK

EKREM

ÇAT

BARDAKÇI

113

12

NURETTİN BİRLİK

EKREM

ÇAT

BARDAKÇI

113

66

MARİFE POLAT

MAHMUT

ÇAT

BARDAKÇI

113

66

ASUMAN IŞIK

MAHMUT

ÇAT

BARDAKÇI

142

7

SÜLEYMAN IŞIK

TALİP

ÇAT

BARDAKÇI

143

6

ÜMÜT DEMİR

ZİYA

ÇAT

BARDAKÇI

143

5

ÜMÜT DEMİR

ZİYA

ÇAT

BARDAKÇI

109

14

ÜMÜT DEMİR

ZİYA

ÇAT

BARDAKÇI

109

13

NUSRET POLAT

TOSUN YUSUF

ÇAT

BARDAKÇI

107

4

NECMETTİN KOÇYİĞİT

MUSTAFA

ÇAT

BARDAKÇI

105

4

ABDURREHİM BAKİ

MEHMET

ÇAT

BARDAKÇI

105

4

HASAN BAKİ

MEHMET

ÇAT

BARDAKÇI

105

3

TALİP BAKİ

İBRAHİM HALİL

ÇAT

BAĞLICA

105

3

NECATİ KILIÇ

MEHMET

ÇAT

BAĞLICA

104

69

GÜRSEL KILIÇ

İBRAHİM

ÇAT

BAĞLICA

104

69

KENAN KILIÇ

İBRAHİM

ÇAT

BAĞLICA

104

69

SİNAN KILIÇ

İBRAHİM

ÇAT

BAĞLICA

105

4

DAVUT KILIÇ

KADİM

ÇAT

BAĞLICA

105

4

CAHİDE YAVUZ

HIDIR

ÇAT

BAĞLICA

105

4

SULTAN BABA

HIDIR

ÇAT

BAĞLICA

104

70

SÜLEYMAN KILIÇ

HÜSEYİN

ÇAT

BAĞLICA

105

6

SÜLEYMAN KILIÇ

HÜSEYİN

ÇAT

BAĞLICA

104

77

FİLİZ KILIÇ

HÜSEYİN

ÇAT

BAĞLICA

105

10

CAMAL ALAGAŞ

HALİT

ÇAT

BAĞLICA

105

41

ERGUN KILIÇ

ABDULBAKİ

ÇAT

BAĞLICA

105

41

BÜLENT KILIÇ

ABDULBAKİ

ÇAT

BAĞLICA

105

41

HÜSEYİN KILIÇ

ABDULBAKİ

ÇAT

BAĞLICA

105

41

FADİME ŞAHİN

ABDULBAKİ

ÇAT

BAĞLICA

105

41

ALPER KILIÇ

RESUL

ÇAT

BAĞLICA

105

41

HACER KILIÇ

HALİL

ÇAT

BAĞLICA

105

41

HÜSNİYE KILIÇ

ALİPAŞA

ÇAT

BAĞLICA

105

41

NEHİR KILIÇ

RESUL

ÇAT

BAĞLICA

105

41

NURCAN KILIÇ

RESUL

ÇAT

BAĞLICA

105

41

RESMİGÜL DEMİR

HALİL

ÇAT

BAĞLICA

105

48

HASAN KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BAĞLICA

105

48

İLHAMİ KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BAĞLICA

105

48

İSMET KILIÇ

RUSTEM

ÇAT

BARDAKÇI

164

11

ALİ HAYDAR ELİNÇ

MEHMET

ÇAT

BARDAKÇI

163

16

MAZLUM YILDIZ

ALİ RESUL

TORTUM

AKSU

105

12

MAHMUT GÖRER

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

105

12

SAVAŞ GÖRER

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

132

136

AYŞE YAĞAR

MEHMET

TORTUM

AKSU

132

136

SAKİN KORUCU

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

132

106

AYSEL SUCU

İBRAHİM

TORTUM

AKSU

132

98

MEVLÜT AKSU

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

138

26

HADİCE AKSAKAL

MEHMET

TORTUM

AKSU

138

32

BAYRAM AKPINAR

KAREN

TORTUM

AKSU

138

32

YAKUP AKPINAR

KAREN

TORTUM

AKSU

144

26

FATMA AKAY

DURSUNALİ

TORTUM

AKSU

144

26

MEHMET YAĞAR

DURSUN ALİ

TORTUM

AKSU

144

26

MUSTAFA YAĞAR

DURSUN ALİ

TORTUM

AKSU

148

4

AHMET AKAL

MEHMET

TORTUM

AKSU

148

7

AYNUR İNCE

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

148

9

OSMAN İNCE

HÜSEYİN

TORTUM

AKSU

148

9

HAMZA İNCE

HÜSEYİN

TORTUM

AKSU

148

9

MEHMET İÇEL

MURAT

TORTUM

AKSU

148

10

İBRAHİM ÖZÇELİK

MEHMET

TORTUM

AKSU

148

10

İBRAHİM ÖZÇELİK

MEHMET

TORTUM

AKSU

148

13

HALİL GÜRKOL

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

152

2

MUSTAFA DAŞGELDİ

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

152

11

FATMA AKAY

DURSUNALİ

TORTUM

AKSU

152

11

MUSTAFA YAĞAR

DURSUN ALİ

TORTUM

AKSU

156

20

SEYHAT İNCEER

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

158

30

ZÜBEYDE AKSU (KARAKAŞ)

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

158

34

MEVLÜT AKSU

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

163

6

MUSTAFA AKPINAR

MEHMET

TORTUM

AKSU

163

10

MEVLÜT AKCAN

MEHMET

TORTUM

AKSU

163

11

YUSUF AKCAN

MUSTAFA

TORTUM

AKSU

164

7

FATMA ÖZÇELİK

FAZİL

TORTUM

AKSU

164

7

SEHER FİDAN

FAZİL

TORTUM

AKSU

167

8

FAZİM KATIRCI

ŞAMİL

TORTUM

AKSU

166

53

OSMAN İNCE

HÜSEYİN

TORTUM

AKSU

166

56

MEHMET İNCE

AHMET

İSPİR

ZEYREK

173

11

HALİL YILDIRIM

NURİ

İSPİR

ZEYREK

173

12

İSMAİL YILDIRIM

NURİ

İSPİR

ZEYREK

173

13

İHSAN YILDIRIM

NURİ

İSPİR

ZEYREK

173

14

HAMİT YILDIRIM

DURSUN ALİ

İSPİR

ZEYREK

173

10

ALİ EROĞLU

ALİ

İSPİR

ZEYREK

173

11

SELAHATTİN EROĞLU

ALİ

İSPİR

ZEYREK

173

2

NİYAZİ ERTUĞ

MUSTAFA

İSPİR

ZEYREK

174

9

MUSTAFA TAKA

İSMAİL

İSPİR

İNCESU

103

15

AZİZ ERMAN TÜRK

RAİF

İSPİR

İNCESU

109

8

NİHAT ÖZÇELİK

ALAY

İSPİR

İNCESU

109

9

FEDLİ ÖZÇELİK

ALAY

İSPİR

İNCESU

109

10

REŞAT ÖZÇELİK

ALAY

İSPİR

İNCESU

109

11

ZENNURE ÖZÇELİK

ALAY

YAKUTİYE

ARIBAHÇE

0

584

HAVVA TOSUNOĞLU (GEDİK)

SEDRETTİN

YAKUTİYE

ARIBAHÇE

0

582

AHMET BOSTANCI

FAHRETTİN

YAKUTİYE

ARIBAHÇE

0

570

FAHRETTİN BOSTANCI

BAHRİ

YAKUTİYE

ARIBAHÇE

0

567

SULTAN KUK

YUNUS

YAKUTİYE

ARIBAHÇE

0

540

REŞİT AVCI

ŞAKİR

YAKUTİYE

ARIBAHÇE

0

539

HİKMET ARICIOĞLU

MEHMET EMİN

YAKUTİYE

ARIBAHÇE

0

538

ZEYNEP TOSUNOĞLU

OSMAN


#ilangovtr Basın No: ILN01931447