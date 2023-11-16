TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMA

Yayınlanma: 16 Kasım 2023

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 13/12/2019 tarih ve 26-1067 no’lu karar, 27/11/2019 tarih ve 25-911 nolu karar, 27/11/2019 tarih ve 25-917 nolu karar, 29/05/2019 tarih ve 11-448 nolu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI ÇAT BARDAKÇI 113 2 ABDULLAH IŞIK BAHRİ ÇAT BARDAKÇI 113 2 NESRİ IŞIK BAHRİ ÇAT BARDAKÇI 113 5 İSMAİL BALIK ABDULKADİR ÇAT BARDAKÇI 113 11 NURETTİN BİRLİK EKREM ÇAT BARDAKÇI 113 12 ABDULBAKİ BİRLİK EKREM ÇAT BARDAKÇI 113 12 NURETTİN BİRLİK EKREM ÇAT BARDAKÇI 113 66 MARİFE POLAT MAHMUT ÇAT BARDAKÇI 113 66 ASUMAN IŞIK MAHMUT ÇAT BARDAKÇI 142 7 SÜLEYMAN IŞIK TALİP ÇAT BARDAKÇI 143 6 ÜMÜT DEMİR ZİYA ÇAT BARDAKÇI 143 5 ÜMÜT DEMİR ZİYA ÇAT BARDAKÇI 109 14 ÜMÜT DEMİR ZİYA ÇAT BARDAKÇI 109 13 NUSRET POLAT TOSUN YUSUF ÇAT BARDAKÇI 107 4 NECMETTİN KOÇYİĞİT MUSTAFA ÇAT BARDAKÇI 105 4 ABDURREHİM BAKİ MEHMET ÇAT BARDAKÇI 105 4 HASAN BAKİ MEHMET ÇAT BARDAKÇI 105 3 TALİP BAKİ İBRAHİM HALİL ÇAT BAĞLICA 105 3 NECATİ KILIÇ MEHMET ÇAT BAĞLICA 104 69 GÜRSEL KILIÇ İBRAHİM ÇAT BAĞLICA 104 69 KENAN KILIÇ İBRAHİM ÇAT BAĞLICA 104 69 SİNAN KILIÇ İBRAHİM ÇAT BAĞLICA 105 4 DAVUT KILIÇ KADİM ÇAT BAĞLICA 105 4 CAHİDE YAVUZ HIDIR ÇAT BAĞLICA 105 4 SULTAN BABA HIDIR ÇAT BAĞLICA 104 70 SÜLEYMAN KILIÇ HÜSEYİN ÇAT BAĞLICA 105 6 SÜLEYMAN KILIÇ HÜSEYİN ÇAT BAĞLICA 104 77 FİLİZ KILIÇ HÜSEYİN ÇAT BAĞLICA 105 10 CAMAL ALAGAŞ HALİT ÇAT BAĞLICA 105 41 ERGUN KILIÇ ABDULBAKİ ÇAT BAĞLICA 105 41 BÜLENT KILIÇ ABDULBAKİ ÇAT BAĞLICA 105 41 HÜSEYİN KILIÇ ABDULBAKİ ÇAT BAĞLICA 105 41 FADİME ŞAHİN ABDULBAKİ ÇAT BAĞLICA 105 41 ALPER KILIÇ RESUL ÇAT BAĞLICA 105 41 HACER KILIÇ HALİL ÇAT BAĞLICA 105 41 HÜSNİYE KILIÇ ALİPAŞA ÇAT BAĞLICA 105 41 NEHİR KILIÇ RESUL ÇAT BAĞLICA 105 41 NURCAN KILIÇ RESUL ÇAT BAĞLICA 105 41 RESMİGÜL DEMİR HALİL ÇAT BAĞLICA 105 48 HASAN KILIÇ RÜSTEM ÇAT BAĞLICA 105 48 İLHAMİ KILIÇ RÜSTEM ÇAT BAĞLICA 105 48 İSMET KILIÇ RUSTEM ÇAT BARDAKÇI 164 11 ALİ HAYDAR ELİNÇ MEHMET ÇAT BARDAKÇI 163 16 MAZLUM YILDIZ ALİ RESUL TORTUM AKSU 105 12 MAHMUT GÖRER MUSTAFA TORTUM AKSU 105 12 SAVAŞ GÖRER MUSTAFA TORTUM AKSU 132 136 AYŞE YAĞAR MEHMET TORTUM AKSU 132 136 SAKİN KORUCU MUSTAFA TORTUM AKSU 132 106 AYSEL SUCU İBRAHİM TORTUM AKSU 132 98 MEVLÜT AKSU MUSTAFA TORTUM AKSU 138 26 HADİCE AKSAKAL MEHMET TORTUM AKSU 138 32 BAYRAM AKPINAR KAREN TORTUM AKSU 138 32 YAKUP AKPINAR KAREN TORTUM AKSU 144 26 FATMA AKAY DURSUNALİ TORTUM AKSU 144 26 MEHMET YAĞAR DURSUN ALİ TORTUM AKSU 144 26 MUSTAFA YAĞAR DURSUN ALİ TORTUM AKSU 148 4 AHMET AKAL MEHMET TORTUM AKSU 148 7 AYNUR İNCE MUSTAFA TORTUM AKSU 148 9 OSMAN İNCE HÜSEYİN TORTUM AKSU 148 9 HAMZA İNCE HÜSEYİN TORTUM AKSU 148 9 MEHMET İÇEL MURAT TORTUM AKSU 148 10 İBRAHİM ÖZÇELİK MEHMET TORTUM AKSU 148 10 İBRAHİM ÖZÇELİK MEHMET TORTUM AKSU 148 13 HALİL GÜRKOL MUSTAFA TORTUM AKSU 152 2 MUSTAFA DAŞGELDİ MUSTAFA TORTUM AKSU 152 11 FATMA AKAY DURSUNALİ TORTUM AKSU 152 11 MUSTAFA YAĞAR DURSUN ALİ TORTUM AKSU 156 20 SEYHAT İNCEER MUSTAFA TORTUM AKSU 158 30 ZÜBEYDE AKSU (KARAKAŞ) MUSTAFA TORTUM AKSU 158 34 MEVLÜT AKSU MUSTAFA TORTUM AKSU 163 6 MUSTAFA AKPINAR MEHMET TORTUM AKSU 163 10 MEVLÜT AKCAN MEHMET TORTUM AKSU 163 11 YUSUF AKCAN MUSTAFA TORTUM AKSU 164 7 FATMA ÖZÇELİK FAZİL TORTUM AKSU 164 7 SEHER FİDAN FAZİL TORTUM AKSU 167 8 FAZİM KATIRCI ŞAMİL TORTUM AKSU 166 53 OSMAN İNCE HÜSEYİN TORTUM AKSU 166 56 MEHMET İNCE AHMET İSPİR ZEYREK 173 11 HALİL YILDIRIM NURİ İSPİR ZEYREK 173 12 İSMAİL YILDIRIM NURİ İSPİR ZEYREK 173 13 İHSAN YILDIRIM NURİ İSPİR ZEYREK 173 14 HAMİT YILDIRIM DURSUN ALİ İSPİR ZEYREK 173 10 ALİ EROĞLU ALİ İSPİR ZEYREK 173 11 SELAHATTİN EROĞLU ALİ İSPİR ZEYREK 173 2 NİYAZİ ERTUĞ MUSTAFA İSPİR ZEYREK 174 9 MUSTAFA TAKA İSMAİL İSPİR İNCESU 103 15 AZİZ ERMAN TÜRK RAİF İSPİR İNCESU 109 8 NİHAT ÖZÇELİK ALAY İSPİR İNCESU 109 9 FEDLİ ÖZÇELİK ALAY İSPİR İNCESU 109 10 REŞAT ÖZÇELİK ALAY İSPİR İNCESU 109 11 ZENNURE ÖZÇELİK ALAY YAKUTİYE ARIBAHÇE 0 584 HAVVA TOSUNOĞLU (GEDİK) SEDRETTİN YAKUTİYE ARIBAHÇE 0 582 AHMET BOSTANCI FAHRETTİN YAKUTİYE ARIBAHÇE 0 570 FAHRETTİN BOSTANCI BAHRİ YAKUTİYE ARIBAHÇE 0 567 SULTAN KUK YUNUS YAKUTİYE ARIBAHÇE 0 540 REŞİT AVCI ŞAKİR YAKUTİYE ARIBAHÇE 0 539 HİKMET ARICIOĞLU MEHMET EMİN YAKUTİYE ARIBAHÇE 0 538 ZEYNEP TOSUNOĞLU OSMAN



