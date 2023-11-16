TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMA
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 13/12/2019 tarih ve 26-1067 no’lu karar, 27/11/2019 tarih ve 25-911 nolu karar, 27/11/2019 tarih ve 25-917 nolu karar, 29/05/2019 tarih ve 11-448 nolu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İLÇESİ
KÖYÜ/ MAHALLESİ
ADA NO
PARSEL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ÇAT
BARDAKÇI
113
2
ABDULLAH IŞIK
BAHRİ
ÇAT
BARDAKÇI
113
2
NESRİ IŞIK
BAHRİ
ÇAT
BARDAKÇI
113
5
İSMAİL BALIK
ABDULKADİR
ÇAT
BARDAKÇI
113
11
NURETTİN BİRLİK
EKREM
ÇAT
BARDAKÇI
113
12
ABDULBAKİ BİRLİK
EKREM
ÇAT
BARDAKÇI
113
12
NURETTİN BİRLİK
EKREM
ÇAT
BARDAKÇI
113
66
MARİFE POLAT
MAHMUT
ÇAT
BARDAKÇI
113
66
ASUMAN IŞIK
MAHMUT
ÇAT
BARDAKÇI
142
7
SÜLEYMAN IŞIK
TALİP
ÇAT
BARDAKÇI
143
6
ÜMÜT DEMİR
ZİYA
ÇAT
BARDAKÇI
143
5
ÜMÜT DEMİR
ZİYA
ÇAT
BARDAKÇI
109
14
ÜMÜT DEMİR
ZİYA
ÇAT
BARDAKÇI
109
13
NUSRET POLAT
TOSUN YUSUF
ÇAT
BARDAKÇI
107
4
NECMETTİN KOÇYİĞİT
MUSTAFA
ÇAT
BARDAKÇI
105
4
ABDURREHİM BAKİ
MEHMET
ÇAT
BARDAKÇI
105
4
HASAN BAKİ
MEHMET
ÇAT
BARDAKÇI
105
3
TALİP BAKİ
İBRAHİM HALİL
ÇAT
BAĞLICA
105
3
NECATİ KILIÇ
MEHMET
ÇAT
BAĞLICA
104
69
GÜRSEL KILIÇ
İBRAHİM
ÇAT
BAĞLICA
104
69
KENAN KILIÇ
İBRAHİM
ÇAT
BAĞLICA
104
69
SİNAN KILIÇ
İBRAHİM
ÇAT
BAĞLICA
105
4
DAVUT KILIÇ
KADİM
ÇAT
BAĞLICA
105
4
CAHİDE YAVUZ
HIDIR
ÇAT
BAĞLICA
105
4
SULTAN BABA
HIDIR
ÇAT
BAĞLICA
104
70
SÜLEYMAN KILIÇ
HÜSEYİN
ÇAT
BAĞLICA
105
6
SÜLEYMAN KILIÇ
HÜSEYİN
ÇAT
BAĞLICA
104
77
FİLİZ KILIÇ
HÜSEYİN
ÇAT
BAĞLICA
105
10
CAMAL ALAGAŞ
HALİT
ÇAT
BAĞLICA
105
41
ERGUN KILIÇ
ABDULBAKİ
ÇAT
BAĞLICA
105
41
BÜLENT KILIÇ
ABDULBAKİ
ÇAT
BAĞLICA
105
41
HÜSEYİN KILIÇ
ABDULBAKİ
ÇAT
BAĞLICA
105
41
FADİME ŞAHİN
ABDULBAKİ
ÇAT
BAĞLICA
105
41
ALPER KILIÇ
RESUL
ÇAT
BAĞLICA
105
41
HACER KILIÇ
HALİL
ÇAT
BAĞLICA
105
41
HÜSNİYE KILIÇ
ALİPAŞA
ÇAT
BAĞLICA
105
41
NEHİR KILIÇ
RESUL
ÇAT
BAĞLICA
105
41
NURCAN KILIÇ
RESUL
ÇAT
BAĞLICA
105
41
RESMİGÜL DEMİR
HALİL
ÇAT
BAĞLICA
105
48
HASAN KILIÇ
RÜSTEM
ÇAT
BAĞLICA
105
48
İLHAMİ KILIÇ
RÜSTEM
ÇAT
BAĞLICA
105
48
İSMET KILIÇ
RUSTEM
ÇAT
BARDAKÇI
164
11
ALİ HAYDAR ELİNÇ
MEHMET
ÇAT
BARDAKÇI
163
16
MAZLUM YILDIZ
ALİ RESUL
TORTUM
AKSU
105
12
MAHMUT GÖRER
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
105
12
SAVAŞ GÖRER
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
132
136
AYŞE YAĞAR
MEHMET
TORTUM
AKSU
132
136
SAKİN KORUCU
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
132
106
AYSEL SUCU
İBRAHİM
TORTUM
AKSU
132
98
MEVLÜT AKSU
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
138
26
HADİCE AKSAKAL
MEHMET
TORTUM
AKSU
138
32
BAYRAM AKPINAR
KAREN
TORTUM
AKSU
138
32
YAKUP AKPINAR
KAREN
TORTUM
AKSU
144
26
FATMA AKAY
DURSUNALİ
TORTUM
AKSU
144
26
MEHMET YAĞAR
DURSUN ALİ
TORTUM
AKSU
144
26
MUSTAFA YAĞAR
DURSUN ALİ
TORTUM
AKSU
148
4
AHMET AKAL
MEHMET
TORTUM
AKSU
148
7
AYNUR İNCE
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
148
9
OSMAN İNCE
HÜSEYİN
TORTUM
AKSU
148
9
HAMZA İNCE
HÜSEYİN
TORTUM
AKSU
148
9
MEHMET İÇEL
MURAT
TORTUM
AKSU
148
10
İBRAHİM ÖZÇELİK
MEHMET
TORTUM
AKSU
148
10
İBRAHİM ÖZÇELİK
MEHMET
TORTUM
AKSU
148
13
HALİL GÜRKOL
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
152
2
MUSTAFA DAŞGELDİ
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
152
11
FATMA AKAY
DURSUNALİ
TORTUM
AKSU
152
11
MUSTAFA YAĞAR
DURSUN ALİ
TORTUM
AKSU
156
20
SEYHAT İNCEER
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
158
30
ZÜBEYDE AKSU (KARAKAŞ)
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
158
34
MEVLÜT AKSU
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
163
6
MUSTAFA AKPINAR
MEHMET
TORTUM
AKSU
163
10
MEVLÜT AKCAN
MEHMET
TORTUM
AKSU
163
11
YUSUF AKCAN
MUSTAFA
TORTUM
AKSU
164
7
FATMA ÖZÇELİK
FAZİL
TORTUM
AKSU
164
7
SEHER FİDAN
FAZİL
TORTUM
AKSU
167
8
FAZİM KATIRCI
ŞAMİL
TORTUM
AKSU
166
53
OSMAN İNCE
HÜSEYİN
TORTUM
AKSU
166
56
MEHMET İNCE
AHMET
İSPİR
ZEYREK
173
11
HALİL YILDIRIM
NURİ
İSPİR
ZEYREK
173
12
İSMAİL YILDIRIM
NURİ
İSPİR
ZEYREK
173
13
İHSAN YILDIRIM
NURİ
İSPİR
ZEYREK
173
14
HAMİT YILDIRIM
DURSUN ALİ
İSPİR
ZEYREK
173
10
ALİ EROĞLU
ALİ
İSPİR
ZEYREK
173
11
SELAHATTİN EROĞLU
ALİ
İSPİR
ZEYREK
173
2
NİYAZİ ERTUĞ
MUSTAFA
İSPİR
ZEYREK
174
9
MUSTAFA TAKA
İSMAİL
İSPİR
İNCESU
103
15
AZİZ ERMAN TÜRK
RAİF
İSPİR
İNCESU
109
8
NİHAT ÖZÇELİK
ALAY
İSPİR
İNCESU
109
9
FEDLİ ÖZÇELİK
ALAY
İSPİR
İNCESU
109
10
REŞAT ÖZÇELİK
ALAY
İSPİR
İNCESU
109
11
ZENNURE ÖZÇELİK
ALAY
YAKUTİYE
ARIBAHÇE
0
584
HAVVA TOSUNOĞLU (GEDİK)
SEDRETTİN
YAKUTİYE
ARIBAHÇE
0
582
AHMET BOSTANCI
FAHRETTİN
YAKUTİYE
ARIBAHÇE
0
570
FAHRETTİN BOSTANCI
BAHRİ
YAKUTİYE
ARIBAHÇE
0
567
SULTAN KUK
YUNUS
YAKUTİYE
ARIBAHÇE
0
540
REŞİT AVCI
ŞAKİR
YAKUTİYE
ARIBAHÇE
0
539
HİKMET ARICIOĞLU
MEHMET EMİN
YAKUTİYE
ARIBAHÇE
0
538
ZEYNEP TOSUNOĞLU
OSMAN