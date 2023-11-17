TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMA
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.07.2021 tarih ve 21-2488 no’lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İlçesi
Köy / Mahalle
Ada No
Parsel No
Adı Soyadı
Baba Adı
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
59
MESDURE YÜKSEL
SABİT
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
59
LÜTFİYE KARA (ALGUR)
SABİT
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
59
SEMAHAT GÜLOĞLU (YILDIRIM)
SABİT
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
58
TEVFİK TURAN
ÖMER LÜTFÜ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
58
SELÇUK YEDİBELA
AYHAN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
52
TEVFİK TURAN
ÖMER LÜTFÜ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
52
ERHAN KÜNİ
İHSAN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
50
HARUN YILDIZ
HÜSAMETTİN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
NİHAT ILICALI
NAFİZ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
SEBİHE ÖZONAT
NAFİZ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
NAZİF ILICALI
NAFİZ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
NİSBET ILICALI
HALİT
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
CEVDET ILICALI
CEMİL
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
MELİHA ILICALI (ASILBAH)
CEMİL
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
HÜLAGÜ ÖZERZURUMLU
GÜLTEKİN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
SUNA EROL
MEHMET NECATİ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
AYHAN APAYDIN
MUSTAFA
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
İHSAN DEMİRCİ
İBRAHİM
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
EMİNE OYA DEMİRCİ
İHSAN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
OLCAY DEMİRCİ
İHSAN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
NEZAHAT ÖZBAŞOĞLU
MEHMET NECATİ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
SUNA EROL
MEHMET NECATİ
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
AYHAN APAYDIN
MUSTAFA
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
İHSAN DEMİRCİ
İBRAHİM
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
EMİNE OYA DEMİRCİ
İHSAN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
OLCAY DEMİRCİ
İHSAN
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
AHMET MURATOĞLU
MUZAFFER
YAKUTİYE
ÇİFTLİK
11202
49
HALUK MURATOĞLU
MUZAFFER
AZİZİYE
BEYPINARI
8124
3
FUAT GÜNÜÇAY
TALAT
AZİZİYE
BEYPINARI
8124
2
FUAT GÜNÜÇAY
TALAT
AZİZİYE
BEYPINARI
8124
1
FUAT GÜNÜÇAY
TALAT
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
İSRAFİL DURMUŞ
İSMAİL
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
SUZAN ATALAY
REŞAT
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
NURİYE TELLİ
ZEKİ
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
YUSUF PALO
MUSTAFA
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
MUAZZEZ TELLİ (DAMGACIOĞLU)
ETHEM
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
SEBİHA ERÜNSAL
ÖMER
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
BEDİHA KAHYAOĞLU
ZEKİ
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
METİN ERÜNSAL
REŞAT
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
NURETTİN ERÜNSAL
REŞAT
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
NURAN ERÜNSAL (ALTINAY)
REŞAT
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
BEDRİMAH ERÜNSAL (SEZER)
ZEKİ
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
CEMİL GEZMİŞ
HAMDİ
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
ESMA YILDIRIM (ÇELİK)
KAZİM
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
KAZIM YILDIRIM
OSMAN
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
NAZMİYE ÇİNİCİ
KAZİM
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
NAHİDE GEZMİŞ
MEHMET KAMİL
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
FUNDA ATMACA
NİZAMETTİN
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
MUHAMMET CESİM ATMACA
MELİK YASİN
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
MEHMET KAÇMAZ
BİLAL
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
SAİT AŞIKOĞLU
MEHMET
AZİZİYE
BEYPINARI
8117
1
ASİYA AŞIKOĞLU
MEHMET