TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMASI

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzincan ve Sivas il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 20/10/2022 tarih 41-2829 no’lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ADI SOYADI

BABA ADI

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

5

HÜSEYİN ÇOLAK

İSMAİL

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

18

HÜSEYİN ÇOLAK

İSMAİL

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

23

SEYİT NURETTİN YETİM

MUSTAFA

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

23

AYDIN YETİM

MUSTAFA

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

23

ZÖHRE YETİM

MUSTAFA

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

31

NEFİSE ŞEN (KARAGÖZ)

HASAN

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

31

FATMA ŞEN (KIRILMAZ)

MUSTAFA

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

32

ALİ KARAKÜTÜK

DİYAB

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

54

RABİA ERTÜRK

HASAN

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

ÜMİT GEDİK

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

MESUT GEDİK

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

CEMİLE MUNZUR

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

MELEK GEDİK

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

MELEK GEDİK

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

MESUT GEDİK

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

ASİA DEMİR

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

64

ÜMİT GEDİK

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

66

HÜSEYİN GEDİK

KADİR

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

75

HANİFE ÖZTÜRK (ÜLKER)

ADİL

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

75

ERHAN ÖZTÜRK

ADİL

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

75

NURHAYAT ÖZTÜRK (YILMAZ)

ADİL

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

110

76

ZATİ ÖZTÜRK

MEHMET YAŞAR

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

10

MURTAZA BALCI

RIZA

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

9

FİKRET YILDIRIM

SÜLEYMAN

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

9

NURAY YILDIRIM YILMAZGÜÇ

BEDİR

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

9

NİLAY ARSLAN

BEDİR

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

9

FİKRET YILDIRIM

SÜLEYMAN

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

9

AYŞE YILDIRIM (KARAUSTA)

YAKUP

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

9

BEYHAN YILDIRIM

YAKUP

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

102

12

HÜSEYİN YILDIZ

RIZA

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

125

22

FİKRET YILDIRIM

SÜLEYMAN

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

20

ZATİ ÖZTÜRK

MEHMET YAŞAR

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

19

FATMA UZUN

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

19

TÜRKAN UZUN

M.FAHRETTİN

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

19

HATİCE UZUN (ÖZTOK)

MEHMET ALİ

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

18

NEVİN ÖZTÜRK

ALİ NECATİ

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

18

ESİN AKKANAT

REFİK

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

13

NACİYE NALCIOĞLU

ALİ

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

15

FATMA TOMBUL

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

118

15

YUSUF BEYAZ

AHMET

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

119

45

BATTAL SAYGILI

HÜSEYİN

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

119

29

MURTAZA BALCI

RIZA

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

119

30

HATİCE UZUN (ÖZTOK)

MEHMET ALİ

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

119

30

FATMA UZUN

MEHMET ALİ

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

119

30

TÜRKAN UZUN

MEHMET ALİ

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

138

32

NURHAYAT MOCAN (YILMAZ)

KAZIM

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

138

32

HÜSEYİN MOCAN

KAZIM

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

138

32

RUHİ MOCAN

KAZIM

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

138

32

KEMAL MOCAN

KAZIM

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

138

32

MUSTAFA MOCAN

KAZIM

SİVAS

DİVRİĞİ

ADATEPE

138

27

ZATİ ÖZTÜRK

MEHMET YAŞAR

SİVAS

DİVRİĞİ

ÇOBANDURAĞI

110

9

LEYLA TEMAM

MEMET MEVLÜT

SİVAS

DİVRİĞİ

ÇOBANDURAĞI

110

9

NURETTİN TEMAM

HAKKI

SİVAS

DİVRİĞİ

ÇOBANDURAĞI

110

9

FAHRİ TEMAM

HAKKI

SİVAS

DİVRİĞİ

ÇOBANDURAĞI

110

9

NİGAR AYDIN

HAKKI

SİVAS

DİVRİĞİ

ÇOBANDURAĞI

110

12

LEYLA TEMAM

MEMET MEVLÜT

#ilangovtr Basın No: ILN02052143