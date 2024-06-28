TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMASI
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Erzincan ve Sivas il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 20/10/2022 tarih 41-2829 no’lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ/ MAHALLESİ
ADA
PARSEL
ADI SOYADI
BABA ADI
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
5
HÜSEYİN ÇOLAK
İSMAİL
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
18
HÜSEYİN ÇOLAK
İSMAİL
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
23
SEYİT NURETTİN YETİM
MUSTAFA
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
23
AYDIN YETİM
MUSTAFA
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
23
ZÖHRE YETİM
MUSTAFA
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
31
NEFİSE ŞEN (KARAGÖZ)
HASAN
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
31
FATMA ŞEN (KIRILMAZ)
MUSTAFA
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
32
ALİ KARAKÜTÜK
DİYAB
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
54
RABİA ERTÜRK
HASAN
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
ÜMİT GEDİK
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
MESUT GEDİK
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
CEMİLE MUNZUR
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
MELEK GEDİK
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
MELEK GEDİK
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
MESUT GEDİK
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
ASİA DEMİR
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
64
ÜMİT GEDİK
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
66
HÜSEYİN GEDİK
KADİR
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
75
HANİFE ÖZTÜRK (ÜLKER)
ADİL
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
75
ERHAN ÖZTÜRK
ADİL
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
75
NURHAYAT ÖZTÜRK (YILMAZ)
ADİL
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
110
76
ZATİ ÖZTÜRK
MEHMET YAŞAR
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
10
MURTAZA BALCI
RIZA
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
9
FİKRET YILDIRIM
SÜLEYMAN
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
9
NURAY YILDIRIM YILMAZGÜÇ
BEDİR
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
9
NİLAY ARSLAN
BEDİR
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
9
FİKRET YILDIRIM
SÜLEYMAN
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
9
AYŞE YILDIRIM (KARAUSTA)
YAKUP
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
9
BEYHAN YILDIRIM
YAKUP
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
102
12
HÜSEYİN YILDIZ
RIZA
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
125
22
FİKRET YILDIRIM
SÜLEYMAN
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
20
ZATİ ÖZTÜRK
MEHMET YAŞAR
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
19
FATMA UZUN
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
19
TÜRKAN UZUN
M.FAHRETTİN
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
19
HATİCE UZUN (ÖZTOK)
MEHMET ALİ
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
18
NEVİN ÖZTÜRK
ALİ NECATİ
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
18
ESİN AKKANAT
REFİK
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
13
NACİYE NALCIOĞLU
ALİ
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
15
FATMA TOMBUL
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
118
15
YUSUF BEYAZ
AHMET
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
119
45
BATTAL SAYGILI
HÜSEYİN
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
119
29
MURTAZA BALCI
RIZA
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
119
30
HATİCE UZUN (ÖZTOK)
MEHMET ALİ
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
119
30
FATMA UZUN
MEHMET ALİ
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
119
30
TÜRKAN UZUN
MEHMET ALİ
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
138
32
NURHAYAT MOCAN (YILMAZ)
KAZIM
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
138
32
HÜSEYİN MOCAN
KAZIM
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
138
32
RUHİ MOCAN
KAZIM
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
138
32
KEMAL MOCAN
KAZIM
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
138
32
MUSTAFA MOCAN
KAZIM
SİVAS
DİVRİĞİ
ADATEPE
138
27
ZATİ ÖZTÜRK
MEHMET YAŞAR
SİVAS
DİVRİĞİ
ÇOBANDURAĞI
110
9
LEYLA TEMAM
MEMET MEVLÜT
SİVAS
DİVRİĞİ
ÇOBANDURAĞI
110
9
NURETTİN TEMAM
HAKKI
SİVAS
DİVRİĞİ
ÇOBANDURAĞI
110
9
FAHRİ TEMAM
HAKKI
SİVAS
DİVRİĞİ
ÇOBANDURAĞI
110
9
NİGAR AYDIN
HAKKI
SİVAS
DİVRİĞİ
ÇOBANDURAĞI
110
12
LEYLA TEMAM
MEMET MEVLÜT