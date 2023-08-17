TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023

İLANEN TEBLİGAT

Sayı: DK: 2023/107 E.

2023/281 K.

TEBLİGATIN YAPILMASI İSTENİLEN: Mustafa ATILLA

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığının 30.01.2023 gün ve Denetleme Kurulu – 987 sayılı yazısı ile ekinde yer alan Müşteki Mustafa ATILLA'nın 26.07.2022 tarihli şikayet dilekçesinde belirtilen iddialar nedeniyle Pazar/Tokat Noteri Sevim İPEK hakkında Tokat C.Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmış;soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2023 tarih ve 2022/488-NTR/9 sayılı OLUR'ları ile noter Sevim İPEK hakkında kovuşturma izni verilmesine gerek görülmediği yönünde karar verilmiş; TNB Bilgi Teknolojileri Müdürlüğünden temin edilen, müştekinin dilekçesinde belirttiği tarihe ilişkin noterlik vezne açılış kapanış saatleri ile işlem iz (log) kayıtları incelendiğinde, şikayetçinin dilekçesinde belirttiği tarih ve saatte noterlikte Mirasçılık Belgesi işlemini yaptırdığı, herhangi bir mağduriyetinin de olmadığı anlaşılmakla, hakkında disiplin cezası verilmesini gerektirecek bir eylemi bulunmadığı kanaati ile Pazar Noteri Sevim İpek hakkında disiplin yönünden "CEZA VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA karar verilmiştir.

İlgililer Noterlik Kanununun 140/1-2 inci maddesi uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde doğrudan doğruya veya Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebileceklerdir.

İşbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacağı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca tebliğ olunur.