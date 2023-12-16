TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VAN İLİ, TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
KONUT SATIŞI
1. Mülkiyeti Belediyemize ait Tuşba ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, imarın 4161 ada 8 parsel üzerindeki C ve D-Blok’ta bulunan (46 Adet ) Daire bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin ve perakende (TEK TEK) mülkiyet satışı yapılacaktır. İhale 28-29/12/2023 tarihleri arasında saat :09:30 da başlamak üzere Erciş yolu Caddesi No:35A daki Belediye Hizmet binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak.
Sıra No
İlçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
Nitelik
BLOK
Bulunduğu Kat
Bağımsız Bölüm Numarası
Daire Tipi
Brüt Alanı
Takdir Edilen (Muhammen Bedel (TL)
%3 Geçici Teminat Bedeli (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
Zemin
2
3+1
172,5
1.850.000,00 TL
55.500,00 TL
28.12.2023
09:30
2
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
Zemin
3
3+1
168,9
1.850.000,00 TL
55.500,00 TL
28.12.2023
Devamı
3
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
2.kat
9
3+1
160,8
2.200.000,00 TL
66.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
4
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
3.Kat
13
3+1
160,8
2.375.000,00 TL
71.250,00 TL
28.12.2023
Devamı
5
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
5.Kat
21
3+1
160,79
2.325.000,00 TL
69.750,00 TL
28.12.2023
Devamı
6
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
5.kat
22
3+1
161,4
2.325.000,00 TL
69.750,00 TL
28.12.2023
Devamı
7
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
6.kat
25
3+1
160,8
2.275.000,00 TL
68.250,00 TL
28.12.2023
Devamı
8
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
6.kat
26
3+1
161,4
2.275.000,00 TL
68.250,00 TL
28.12.2023
Devamı
9
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C- BLOK
6.Kat
27
3+1
180,69
2.300.000,00 TL
69.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
10
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
7.kat
30
3+1
161,4
2.300.000,00 TL
69.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
11
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
8.kat
32
3+1
180,7
2.400.000,00 TL
72.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
12
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
8.kat
33
3+1
160,8
2.200.000,00 TL
66.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
13
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
C BLOK
8.kat
34
3+1
161,4
2.200.000,00 TL
66.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
14
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
Zemin
1
3+1
156,17
1.850.000,00 TL
55.500,00 TL
28.12.2023
Devamı
15
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
Zemin
2
3+1
150,1
1.800.000,00 TL
54.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
16
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
Zemin
3
4+1
178,31
2.250.000,00 TL
67.500,00 TL
28.12.2023
Devamı
17
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
Zemin
4
3+1
150,1
1.800.000,00 TL
54.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
18
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
Zemin
5
3+1
156,75
1.875.000,00 TL
56.250,00 TL
28.12.2023
Devamı
19
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
1.Kat
7
3+1
160,96
2.150.000,00 TL
64.500,00 TL
28.12.2023
Devamı
20
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
1.Kat
8
4+1
189,96
2.550.000,00 TL
76.500,00 TL
28.12.2023
Devamı
21
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
1.Kat
9
3+1
160,9
2.200.000,00 TL
66.000,00 TL
28.12.2023
Devamı
22
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
2.Kat
11
3+1
159,76
2.260.000,00 TL
67.800,00 TL
28.12.2023
Devamı
23
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
2.Kat
12
3+1
160,96
2.270.000,00 TL
68.100,00 TL
28.12.2023
Devamı
24
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
2.Kat
13
4+1
189,96
2.575.000,00 TL
77.250,00 TL
29.12.2023
09:30
25
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
2.Kat
14
3+1
160,9
2.260.000,00 TL
67.800,00 TL
29.12.2023
Devamı
26
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
3.Kat
16
3+1
159,76
2.350.000,00 TL
70.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
27
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
3.Kat
17
3+1
160,96
2.350.000,00 TL
70.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
28
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
3.Kat
19
3+1
160,9
2.350.000,00 TL
70.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
29
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
4.Kat
21
3+1
159,76
2.360.000,00 TL
70.800,00 TL
29.12.2023
Devamı
30
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
4.Kat
22
3+1
160,96
2.360.000,00
70.800,00 TL
29.12.2023
Devamı
31
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
4.Kat
23
4+1
189,96
2.675.000,00 TL
80.250,00 TL
29.12.2023
Devamı
32
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
4.Kat
24
3+1
160,9
2.375.000,00 TL
71.250,00 TL
29.12.2023
Devamı
33
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
5.Kat
26
3+1
159,76
2.410.000,00 TL
72.300,00 TL
29.12.2023
Devamı
34
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
5.Kat
27
3+1
160,96
2.410.000,00 TL
72.300,00 TL
29.12.2023
Devamı
35
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
6.Kat
31
3+1
159,76
2.460.000,00 TL
73.800,00 TL
29.12.2023
Devamı
36
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
6.Kat
32
3+1
160,96
2.460.000,00 TL
73.800,00 TL
29.12.2023
Devamı
37
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
7.Kat
36
3+1
159,76
2.520.000,00 TL
75.600,00 TL
29.12.2023
Devamı
38
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
7.Kat
37
3+1
160,96
2.525.000,00 TL
75.750,00 TL
29.12.2023
Devamı
39
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
7.Kat
38
4+1
189,96
2.900.000,00 TL
87.000,00 TL
29.12.2023
Devamı
40
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
7.Kat
39
3+1
160,9
2.520.000,00 TL
75.600,00 TL
29.12.2023
Devamı
41
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
7.Kat
40
3+1
159,76
2.530.000,00 TL
75.900,00 TL
29.12.2023
Devamı
42
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
8.Kat
41
3+1
159,76
2.350.000,00 TL
70.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
43
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
8.Kat
42
3+1
160,69
2.350.000,00 TL
70.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
44
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
8.Kat
43
4+1
189,96
2.850.000,00 TL
85.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
45
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
8.Kat
44
3+1
160,9
2.350.000,00 TL
70.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
46
Tuşba
Abdurrahmangazi Mahallesi
4161/8
Mesken
D- BLOK
8.Kat
45
3+1
159,76
2.350.000,00 TL
70.500,00 TL
29.12.2023
Devamı
TOPLAM DEĞERLER
106.520.000,00
3.195.600,00
1- 46 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satışı peşin ödeme veya %50 peşin geriye kalan ödeme vade farkı (yasal faiz) uygulanarak 12 ay taksit ile satışı yapılacaktır. Gerekli bilgiler Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
2- İhale Tuşba Belediye Encümen Salonunda 28-29/12/2023 tarihinde Perşembe ve Cuma günü 2 gün boyunca saat 09:30’da Tuşba Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- 46 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki, Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 100,00 TL (yüz tl) ücret karşılığında şartname alınabilir.
4- İhaleye Katılabilme Şartları:
İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç
28/12/2023 tarihindeki ihale için 27/12/2023 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar
29/12/2023 tarhindeki ihale için 28/12/2023 Perşembe günü saat 16:30 a kadar
Tuşba Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.
A) Tüzel kişi olması halinde:
a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı (E-Devleten çıkarılabilir )
b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge (E-Devleten çıkarılabilir)
c) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
d) İmza Sirküleri ( Noter onaylı )
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
ı) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
i) Yer Görme Belgesi ( İdareden alınacak )
j) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) ( İdareden alınacak )
k) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı) ( İdareden alınacak )
l) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan ( İdareden alınacak )
m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı ( İdareden alınacak )
n) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname
B) Gerçek kişi olması halinde:
a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı ( E-Devleten çıkarılabilir)
b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge( E-Devleten çıkarılabilir )
c) Noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi d) Kimlik fotokopisi
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Yer Görme Belgesi ( İdareden alınacak )
ı) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) (İdareden alınacak )
i) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı) (İdareden alınacak )
j) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır).
k) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan ( İdareden alınacak )
l) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname
m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak )
Vekaletten katılımlarda ek olarak;
-Noter Tasdikli Vekâletnamenin (Aslı)
-Vekilin Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi)
-Vekilin Noter Onaylı İmza Sirküsü veya İmza Beyannamesi
5- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
6- İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç
28/12/2023 tarihindeki ihale için 27/12/2023 Çarşamba günü saat 16:30'e kadar,
29/12/2023 tarhindeki ihale için 28/12/2023 Perşembe günü saat 16:30 a kadar, Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki, Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
7- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihalesini yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.