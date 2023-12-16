TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 16 Aralık 2023

VAN İLİ, TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

KONUT SATIŞI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Tuşba ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, imarın 4161 ada 8 parsel üzerindeki C ve D-Blok’ta bulunan (46 Adet ) Daire bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin ve perakende (TEK TEK) mülkiyet satışı yapılacaktır. İhale 28-29/12/2023 tarihleri arasında saat :09:30 da başlamak üzere Erciş yolu Caddesi No:35A daki Belediye Hizmet binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak.

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Nitelik

BLOK

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm Numarası

Daire Tipi

Brüt Alanı

Takdir Edilen (Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

Zemin

2

3+1

172,5

1.850.000,00 TL

55.500,00 TL

28.12.2023

09:30

2

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

Zemin

3

3+1

168,9

1.850.000,00 TL

55.500,00 TL

28.12.2023

Devamı

3

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

2.kat

9

3+1

160,8

2.200.000,00 TL

66.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

4

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

3.Kat

13

3+1

160,8

2.375.000,00 TL

71.250,00 TL

28.12.2023

Devamı

5

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

5.Kat

21

3+1

160,79

2.325.000,00 TL

69.750,00 TL

28.12.2023

Devamı

6

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

5.kat

22

3+1

161,4

2.325.000,00 TL

69.750,00 TL

28.12.2023

Devamı

7

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

6.kat

25

3+1

160,8

2.275.000,00 TL

68.250,00 TL

28.12.2023

Devamı

8

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

6.kat

26

3+1

161,4

2.275.000,00 TL

68.250,00 TL

28.12.2023

Devamı

9

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C- BLOK

6.Kat

27

3+1

180,69

2.300.000,00 TL

69.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

10

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

7.kat

30

3+1

161,4

2.300.000,00 TL

69.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

11

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

8.kat

32

3+1

180,7

2.400.000,00 TL

72.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

12

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

8.kat

33

3+1

160,8

2.200.000,00 TL

66.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

13

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

C BLOK

8.kat

34

3+1

161,4

2.200.000,00 TL

66.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

14

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

Zemin

1

3+1

156,17

1.850.000,00 TL

55.500,00 TL

28.12.2023

Devamı

15

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

Zemin

2

3+1

150,1

1.800.000,00 TL

54.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

16

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

Zemin

3

4+1

178,31

2.250.000,00 TL

67.500,00 TL

28.12.2023

Devamı

17

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

Zemin

4

3+1

150,1

1.800.000,00 TL

54.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

18

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

Zemin

5

3+1

156,75

1.875.000,00 TL

56.250,00 TL

28.12.2023

Devamı

19

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

1.Kat

7

3+1

160,96

2.150.000,00 TL

64.500,00 TL

28.12.2023

Devamı

20

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

1.Kat

8

4+1

189,96

2.550.000,00 TL

76.500,00 TL

28.12.2023

Devamı

21

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

1.Kat

9

3+1

160,9

2.200.000,00 TL

66.000,00 TL

28.12.2023

Devamı

22

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

2.Kat

11

3+1

159,76

2.260.000,00 TL

67.800,00 TL

28.12.2023

Devamı

23

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

2.Kat

12

3+1

160,96

2.270.000,00 TL

68.100,00 TL

28.12.2023

Devamı

24

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

2.Kat

13

4+1

189,96

2.575.000,00 TL

77.250,00 TL

29.12.2023

09:30

25

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

2.Kat

14

3+1

160,9

2.260.000,00 TL

67.800,00 TL

29.12.2023

Devamı

26

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

3.Kat

16

3+1

159,76

2.350.000,00 TL

70.500,00 TL

29.12.2023

Devamı

27

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

3.Kat

17

3+1

160,96

2.350.000,00 TL

70.500,00 TL

29.12.2023

Devamı

28

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

3.Kat

19

3+1

160,9

2.350.000,00 TL

70.500,00 TL

29.12.2023

Devamı

29

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

4.Kat

21

3+1

159,76

2.360.000,00 TL

70.800,00 TL

29.12.2023

Devamı

30

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

4.Kat

22

3+1

160,96

2.360.000,00 

70.800,00 TL

29.12.2023

Devamı

31

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

4.Kat

23

4+1

189,96

2.675.000,00 TL

80.250,00 TL

29.12.2023

Devamı

32

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

4.Kat

24

3+1

160,9

2.375.000,00 TL

71.250,00 TL

29.12.2023

Devamı

33

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

5.Kat

26

3+1

159,76

2.410.000,00 TL

72.300,00 TL

29.12.2023

Devamı

34

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

5.Kat

27

3+1

160,96

2.410.000,00 TL

72.300,00 TL

29.12.2023

Devamı

35

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

6.Kat

31

3+1

159,76

2.460.000,00 TL

73.800,00 TL

29.12.2023

Devamı

36

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

6.Kat

32

3+1

160,96

2.460.000,00 TL

73.800,00 TL

29.12.2023

Devamı

37

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

7.Kat

36

3+1

159,76

2.520.000,00 TL

75.600,00 TL

29.12.2023

Devamı

38

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

7.Kat

37

3+1

160,96

2.525.000,00 TL

75.750,00 TL

29.12.2023

Devamı

39

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

7.Kat

38

4+1

189,96

2.900.000,00 TL

87.000,00 TL

29.12.2023

Devamı

40

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

7.Kat

39

3+1

160,9

2.520.000,00 TL

75.600,00  TL

29.12.2023

Devamı

41

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

7.Kat

40

3+1

159,76

2.530.000,00 TL

75.900,00 TL

29.12.2023

Devamı

42

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

8.Kat

41

3+1

159,76

2.350.000,00 TL

70.500,00 TL

29.12.2023

Devamı

43

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

8.Kat

42

3+1

160,69

2.350.000,00 TL

70.500,00 TL

29.12.2023

Devamı

44

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

8.Kat

43

4+1

189,96

2.850.000,00 TL

85.500,00 TL

29.12.2023

Devamı

45

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

8.Kat

44

3+1

160,9

2.350.000,00 TL

70.500,00 TL

29.12.2023

Devamı

46

Tuşba

Abdurrahmangazi Mahallesi

4161/8

Mesken

D- BLOK

8.Kat

45

3+1

159,76

2.350.000,00 TL

70.500,00 TL

29.12.2023

Devamı


TOPLAM DEĞERLER

106.520.000,00

3.195.600,00




1- 46 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satışı peşin ödeme veya %50 peşin geriye kalan ödeme vade farkı (yasal faiz) uygulanarak 12 ay taksit ile satışı yapılacaktır. Gerekli bilgiler Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

2- İhale Tuşba Belediye Encümen Salonunda 28-29/12/2023 tarihinde  Perşembe ve Cuma günü 2 gün boyunca saat 09:30’da Tuşba Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- 46 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki, Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 100,00 TL (yüz tl) ücret karşılığında şartname alınabilir.

4- İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç

28/12/2023 tarihindeki ihale için 27/12/2023 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar

29/12/2023 tarhindeki ihale için 28/12/2023 Perşembe günü saat 16:30 a kadar

Tuşba Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

A) Tüzel kişi olması halinde:

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı (E-Devleten çıkarılabilir )

b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge (E-Devleten çıkarılabilir)

c) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

d) İmza Sirküleri ( Noter onaylı )

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

ı) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i) Yer Görme Belgesi ( İdareden  alınacak )

j) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) ( İdareden  alınacak )

k) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı) ( İdareden  alınacak )

l) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan  ( İdareden  alınacak )

m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı ( İdareden  alınacak )

n) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname

B) Gerçek kişi olması halinde:

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı ( E-Devleten çıkarılabilir)

b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge( E-Devleten çıkarılabilir )

c) Noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi  d) Kimlik fotokopisi

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun)

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için Talip oldukları dairenin %3 'ün tutarı kadar geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) Ödeme koşulları Teknik Şartnamede belirtilmiştir

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Yer Görme Belgesi ( İdareden alınacak )

ı) Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) (İdareden alınacak )

i) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (İmzalı) (İdareden alınacak )

j) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır).

k) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan ( İdareden alınacak )

l) Yabancı uyruklu olması halinde 2644 sayılı yasaya göre mülk edinmesinde engel veya kısıtlı olmadığına dair beyanname

m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak )

Vekaletten katılımlarda ek olarak;

-Noter Tasdikli Vekâletnamenin (Aslı)

-Vekilin Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi)

-Vekilin Noter Onaylı İmza Sirküsü veya İmza Beyannamesi

5- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

6- İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç

28/12/2023 tarihindeki ihale için 27/12/2023 Çarşamba günü saat 16:30'e kadar,

29/12/2023 tarhindeki ihale için 28/12/2023 Perşembe günü saat 16:30 a kadar, Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki, Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

7- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihalesini yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01951865