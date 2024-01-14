TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI
1-Belediyemize ait taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.ve 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 30.01.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
S.No.
Pafta
Ada
Parsel
Mahalle
Miktarı
Adresi
Kullanımı
İ.Dururmu
Tahmini Bedel
G.teminat
İhale Tarihi
İhale Saati
İhale Usulü
1
……
6042
2
İçmeler
264.00m²
İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
İşgalli
Konut
2,376,000.00 TL
71,280.00 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
2
……
6041
11
İçmeler
225.00m²
İçmeler Mahallesi Dal Sokak
Boş
Konut
2,025,000.00 TL
60,750.00 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
3
……
6041
12
İçmeler
142.00m²
İçmeler Mahallesi Dal Sokak
İşgalli
Konut
1,278,000.00 TL
38,340.00 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
4
……
6041
13
İçmeler
233.00m²
İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
Boş
Konut
2,097,000.00 TL
62,910.00 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
5
……
6041
15
İçmeler
299.00m²
İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
İşgalli
Konut
2,691,000.00 TL
80,730.00 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
6
……
6025
3
İçmeler
249.00m²
İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi
İşgalli
Konut
1,867,500.00 TL
56,025.00 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
7
8205
12
Aydınlı
279.82m²
Aydınlı Mahallesi Mor Sokak
Boş
Konut
4,337,210.00 TL
130,116.30 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
8
…….
8449
7
Aydınlı
691.33m²
Aydınlı Mahallesi Naz Sokak
Boş
Konut
10,369,950.00 TL
311,098.50 TL
30.01.2024
14:00
Kapalı Teklif
9
…….
…….
…….
Postane
850.00m²
Postane Mah.Eğitim Sok. Park Alanı
Boş
Park
22.167.00 TL+ KDV
7.980.12 TL
30.01.2024
14:00
Açık Teklif
10
…….
…….
…….
Postane
2800.00m²
Postane Mah.Pak Sok.Kafeterya ve Bahçesi
Boş
Park
85.000.00 TL+ KDV
30.600.00 TL
30.01.2024
14:00
Kapalı Teklif
1- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden (binde 1.89) Kira Mukavele süresine göre damga vergisi tahsil edilecektir.
3- Taşınmaz malın kira süresi 10 yıldır.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
5- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500.00 TL karşılığında satın alınabilir.
Şirketlerin; Şahıslar;
a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.