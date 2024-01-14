TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 14 Ocak 2024

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN  İHALE İLANI

1-Belediyemize ait  taşınmazların satış  ve kiralama ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.ve 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 30.01.2024 Salı günü Saat:14:00'da  Açık ve  Kapalı Teklif  Usulü  ile  yapılacaktır.

S.No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

Kullanımı

İ.Dururmu

Tahmini Bedel

G.teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

6042

2

İçmeler

264.00m²

İçmeler   Mahallesi   Fırat  Sokak

İşgalli

Konut

2,376,000.00 TL

71,280.00 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

2

……

6041

11

İçmeler

225.00m²

İçmeler   Mahallesi   Dal  Sokak

Boş

Konut

2,025,000.00 TL

60,750.00 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

3

……

6041

12

İçmeler

142.00m²

İçmeler   Mahallesi   Dal  Sokak

İşgalli

Konut

1,278,000.00 TL

38,340.00 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

4

……

6041

13

İçmeler

233.00m²

İçmeler   Mahallesi   Fırat  Sokak

Boş

Konut

2,097,000.00 TL

62,910.00 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

5

……

6041

15

İçmeler

299.00m²

İçmeler   Mahallesi   Fırat  Sokak

İşgalli

Konut

2,691,000.00 TL

80,730.00 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

6

……

6025

3

İçmeler

249.00m²

İçmeler   Mahallesi   Ankara Caddesi

İşgalli

Konut

1,867,500.00 TL

56,025.00 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

7


8205

12

Aydınlı

279.82m²

Aydınlı Mahallesi Mor Sokak

Boş

Konut

4,337,210.00 TL

130,116.30 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

8

…….

8449

7

Aydınlı

691.33m²

Aydınlı Mahallesi Naz Sokak

Boş

Konut

10,369,950.00 TL

311,098.50 TL

30.01.2024

14:00

Kapalı Teklif

9

…….

…….

…….

Postane

850.00m²

Postane Mah.Eğitim Sok. Park Alanı

Boş

Park

22.167.00 TL+ KDV

7.980.12 TL

30.01.2024

14:00

Açık Teklif

10

…….

…….

…….

Postane

2800.00m²

Postane Mah.Pak Sok.Kafeterya ve Bahçesi

Boş

Park

85.000.00 TL+ KDV

30.600.00 TL

30.01.2024

14:00

Kapalı Teklif

1- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden (binde 1.89) Kira Mukavele süresine göre damga vergisi  tahsil edilecektir.

3- Taşınmaz malın kira süresi 10 yıldır.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

5- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500.00 TL karşılığında satın alınabilir.

 Şirketlerin;    Şahıslar;

  a) Şartname Dosyası    a) Şartname Dosyası

  b) İmza sirküleri,    b) Nüfus cüzdan sureti,

  c) Ticaret odası belgesi,    c) Yerleşim Yeri Belgesi

  d) Geçici teminat.    d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01965938