Yayınlanma: 14 Ocak 2024

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI



1-Belediyemize ait taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.ve 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 30.01.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Miktarı Adresi Kullanımı İ.Dururmu Tahmini Bedel G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü 1 …… 6042 2 İçmeler 264.00m² İçmeler Mahallesi Fırat Sokak İşgalli Konut 2,376,000.00 TL 71,280.00 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 2 …… 6041 11 İçmeler 225.00m² İçmeler Mahallesi Dal Sokak Boş Konut 2,025,000.00 TL 60,750.00 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 3 …… 6041 12 İçmeler 142.00m² İçmeler Mahallesi Dal Sokak İşgalli Konut 1,278,000.00 TL 38,340.00 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 4 …… 6041 13 İçmeler 233.00m² İçmeler Mahallesi Fırat Sokak Boş Konut 2,097,000.00 TL 62,910.00 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 5 …… 6041 15 İçmeler 299.00m² İçmeler Mahallesi Fırat Sokak İşgalli Konut 2,691,000.00 TL 80,730.00 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 6 …… 6025 3 İçmeler 249.00m² İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi İşgalli Konut 1,867,500.00 TL 56,025.00 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 7

8205 12 Aydınlı 279.82m² Aydınlı Mahallesi Mor Sokak Boş Konut 4,337,210.00 TL 130,116.30 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 8 ……. 8449 7 Aydınlı 691.33m² Aydınlı Mahallesi Naz Sokak Boş Konut 10,369,950.00 TL 311,098.50 TL 30.01.2024 14:00 Kapalı Teklif 9 ……. ……. ……. Postane 850.00m² Postane Mah.Eğitim Sok. Park Alanı Boş Park 22.167.00 TL+ KDV 7.980.12 TL 30.01.2024 14:00 Açık Teklif 10 ……. ……. ……. Postane 2800.00m² Postane Mah.Pak Sok.Kafeterya ve Bahçesi Boş Park 85.000.00 TL+ KDV 30.600.00 TL 30.01.2024 14:00 Kapalı Teklif

1- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.



2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden (binde 1.89) Kira Mukavele süresine göre damga vergisi tahsil edilecektir.

3- Taşınmaz malın kira süresi 10 yıldır.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

5- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500.00 TL karşılığında satın alınabilir.

Şirketlerin; Şahıslar;

a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.