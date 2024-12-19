TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 07.01.2025 Salı günü Saat 10:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
S.No.
Pafta
Ada
Parsel
Mahalle
Y.Ölçümü
Hisse
Adresi
İmar Durumu
Kullanım
Durumu
Muhammen
Bedel
G.teminat
İhale Tarihi
İhale Saati
İhale Usulü
1
……
7062
20
Orhanlı
1023.20 m²
Tam
Orhanlı Mahallesi İstanbul Park Bulv.
T1 Rumuzlu
Ticaret Alanı
Boş
22.510.400,00 TL
675.312,00 TL
07.01.2025
10:00
Kapalı Teklif
2
……
7126
7
Tepeören
870.70 m²
Tam
Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulv.
Konut
Boş
13.931.200,00 TL
417.936,00 TL
07.01.2025
10:00
Kapalı Teklif
2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5000,00 TL karşılığında satın alınabilir.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahısların;
a) Şartname dosyası ve makbuzu a) Şartname dosyası ve makbuzu
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar) c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
d) Geçici teminat makbuzu veya banka mektubu d) Geçici teminat makbuzu veya banka mektubu
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Hazırlamaları Gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.