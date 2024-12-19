TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1-Belediyemize ait  taşınmazların satış  ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 07.01.2025 Salı günü Saat  10:00'da  Kapalı Teklif  Usulü  ile  yapılacaktır.

S.No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Y.Ölçümü

Hisse

Adresi

İmar Durumu

Kullanım

Durumu

Muhammen

Bedel

G.teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

7062

20

Orhanlı

1023.20 m²

Tam

Orhanlı Mahallesi İstanbul Park Bulv.

T1 Rumuzlu

Ticaret Alanı

Boş

22.510.400,00 TL

675.312,00 TL

07.01.2025

10:00

Kapalı Teklif

2

……

7126

7

Tepeören

870.70 m²

Tam

Tepeören  Mahallesi  İstanbul Park Bulv.

Konut

Boş

13.931.200,00 TL

417.936,00 TL

07.01.2025

10:00

Kapalı Teklif

2-488  Sayılı  Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69)  damga vergisi  tahsil edilecektir.  

3-Şartnameler Belediyemiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden 5000,00 TL karşılığında satın alınabilir.  

4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

  Şirketlerin;                                                                                      Şahısların;  

  a) Şartname dosyası ve makbuzu                                                              a) Şartname dosyası ve makbuzu  

  b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret                                                      b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi  

  c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)              c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)  

  d) Geçici teminat makbuzu veya banka mektubu                                                      d) Geçici teminat makbuzu veya banka mektubu  

  e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi      e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi  

  f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi                       f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  

Hazırlamaları Gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir.  

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur.



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