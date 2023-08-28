ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Ula Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilandaki sırasıyla “Ula Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda ” 13/09/2023 tarihinde saat 14:00 ‘da başlayıp sırası ile İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.
S NO
İLÇE
MAHALLE
ADA/ PARSEL
NİTELİK
ALAN (m²)
Muhammen
Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
İMAR DURUMU
1
ULA
ESENTEPE
/1921
Arsa
536,06
2.680.000
80.500
Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
2
ULA
ESENTEPE
/1922
Arsa
486,07
2.430.000
73.000
Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
3
ULA
ESENTEPE
/1923
Arsa
480,80
2.400.000
73.500
Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
4
ULA
ESENTEPE
1951
Arsa
420,59
2.100.000
63.000
Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
5
ULA
DEMİRTAŞ
509/103
ARSA
665,06
3.325.000
100.000
Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6,50 Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5.00mt Yan Bahçe Mesafesi 3.00mt Arka Bahçe Mesafesi 3.00
6
ULA
DEMİRTAŞ
550/9
ARSA
607,43
3.035.000
91.050
Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.90 Kat Adedi: 3 Kat Bina Yüksekliği : 10.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: Yan Bahçe Mesafesi: Arka Bahçe Mesafesi:
7
ULA
AYAZKIYI
234/3
ARSA
323,99
1.458.000
44.000
Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5mt Yan Bahçe Mesafesi: 3 mt Arka Bahçe Mesafesi: 5 mt
8
ULA
AYAZKIYI
234/5
ARSA
329,47
1.480.000
45.000
Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5mt Yan Bahçe Mesafesi: 3 mt Arka Bahçe Mesafesi: 5 mt
9
ULA
AYAZKIYI
234/4
ARSA
329,86
1.485.000
45.000
Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5mt Yan Bahçe Mesafesi: 3 mt Arka Bahçe Mesafesi: 5 mt
10
ULA
GÖLCÜK
236/4
ARSA
677,66
2.440.000
74.000
Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.
11
ULA
GÖLCÜK
236/5
ARSA
1008
2.520.000
76.000
Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.
12
ULA
GÖLCÜK
236/6
ARSA
1015
2.540.000
76.500
Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.
13
ULA
GÖLCÜK
236/7
ARSA
1005
2.515.000
75.500
Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.
14
ULA
GÖLCÜK
236/8
ARSA
1060
2.650.000
80.000
Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.
2. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
3. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
4. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,
2. Nüfus Kayıt Örneği,
3. Geçici Teminat Belgesi
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
4. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur belgesi
D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
5. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 12/09/2023 Tarihinde saat 17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
8. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
10. Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.
11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur. 23.08.2023