ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 28 Ağustos 2023

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ula Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilandaki sırasıyla “Ula Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda ” 13/09/2023 tarihinde saat 14:00 ‘da başlayıp sırası ile İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.

S NO İLÇE MAHALLE ADA/ PARSEL NİTELİK ALAN (m²) Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İMAR DURUMU 1 ULA ESENTEPE /1921 Arsa 536,06 2.680.000 80.500 Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt 2 ULA ESENTEPE /1922 Arsa 486,07 2.430.000 73.000 Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt 3 ULA ESENTEPE /1923 Arsa 480,80 2.400.000 73.500 Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt 4 ULA ESENTEPE 1951 Arsa 420,59 2.100.000 63.000 Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %33 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt 5 ULA DEMİRTAŞ 509/103 ARSA 665,06 3.325.000 100.000 Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6,50 Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5.00mt Yan Bahçe Mesafesi 3.00mt Arka Bahçe Mesafesi 3.00 6 ULA DEMİRTAŞ 550/9 ARSA 607,43 3.035.000 91.050 Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.90 Kat Adedi: 3 Kat Bina Yüksekliği : 10.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: Yan Bahçe Mesafesi: Arka Bahçe Mesafesi: 7 ULA AYAZKIYI 234/3 ARSA 323,99 1.458.000 44.000 Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5mt Yan Bahçe Mesafesi: 3 mt Arka Bahçe Mesafesi: 5 mt 8 ULA AYAZKIYI 234/5 ARSA 329,47 1.480.000 45.000 Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5mt Yan Bahçe Mesafesi: 3 mt Arka Bahçe Mesafesi: 5 mt 9 ULA AYAZKIYI 234/4 ARSA 329,86 1.485.000 45.000 Ayrık nizam Taks: 0,30 Kaks: 0.60 Kat Adedi: 2 Kat Bina Yüksekliği : 6.50 mt Çatı Meyili % 30- % 40 Ön Bahçe Mesafesi: 5mt Yan Bahçe Mesafesi: 3 mt Arka Bahçe Mesafesi: 5 mt 10 ULA GÖLCÜK 236/4 ARSA 677,66 2.440.000 74.000 Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir. 11 ULA GÖLCÜK 236/5 ARSA 1008 2.520.000 76.000 Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir. 12 ULA GÖLCÜK 236/6 ARSA 1015 2.540.000 76.500 Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir. 13 ULA GÖLCÜK 236/7 ARSA 1005 2.515.000 75.500 Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir. 14 ULA GÖLCÜK 236/8 ARSA 1060 2.650.000 80.000 Köy yerleşik alanı 2 kat bina yüksekliği 6,50 yoldan 5mt yan bahçe3.00 mt arka bahçe 3,00 mt çatı meyili %33 E=0.50 Not: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13.06.2018 tarih ve 148 nolu Meclis kararı ile onaylanan “ Uygulama İmar Planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge” hükümleri geçerlidir. Emsal alanı max: 250 m² dir. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Ancak komşu parselden geçiş hakkı almış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.

2. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi,

2. Nüfus Kayıt Örneği,

3. Geçici Teminat Belgesi

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur belgesi

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 12/09/2023 Tarihinde saat 17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10. Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.

11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur. 23.08.2023