ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A. Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90- %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90- %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. "Birim Fiyat Teklif Sıra No" İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması "Fiyat Dışı Unsur Puanı" 133 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 3 Puan 19 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti 2 Puan 168 MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) 1 Puan 784 ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ (GALV.CİVATALI VE GALV.DEMİR DİREK) 1 Puan 134 Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) 3 Puan 244 80 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu 1 Puan 421 84 kw soğutma kapasitesi (nom),94 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 1 Puan 420 61 kw soğutma kapasitesi (nom),68 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 1 Puan 456 Debi=60-66 m3/h h=80 mss yatay arkadan emişli yangın pompası 1 Puan 240 45,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu 1 Puan 785 DEMONT.ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ (GALV.CİVATALI VE GALV.DEMİR DİREK) 1 Puan 242 62,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu 1 Puan 142 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 3 Puan 419 39 kw soğutma kapasitesi (nom),44 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 1 Puan 247 Debi:0-10 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor 1 Puan 248 Debi:0-20 m3/h, basınç:60-90 mss, üç pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor 1 Puan 17 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 2 Puan 245 Tek pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-5 m³/h, basınç: 60-80 mss) 1 Puan 257 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı 1 Puan 392 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması 1 Puan 246 Tek pompalı yatay milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 6- 10 m³/h, basınç: 30-45 mss) 1 Puan 13 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 Puan 239 15,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu 1 Puan 18 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. 2 Puan 425 Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW. kaset tipi iç ünite 1 Puan 191 Mafsallı ‘T’ model tente 1 Puan 11 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 Puan 1 Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac temini ve montajı(TS 822) 3 Puan 146 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 2 Puan 21 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 2 Puan 424 Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW. kaset tipi iç ünite 1 Puan 184 Antibakteriyel Karo Halı Kaplama Yapılması 1 Puan 449 Kapasite: 1 lt/sn, et kalınlığı: min.1.5 mm, yağ hacmi: 47 litre, 880x510x490 mm yağ ayırıcı 1 Puan 839 8 METRE ÇİFT KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK BORU GÖVDE AYDINLATMA DİREĞİ(Tedaş Şartnamesine Uygun) 1 Puan 243 5 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu 1 Puan