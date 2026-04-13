T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz sınırları içerisindeki taşınmazların işletme hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü ve 40.maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2.kat Encümen salonunda Belediye Encümenince kiraya verilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 29/04/2026 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını Belediye Encümenine teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi: Belediyemiz mülkiyet ve tasarrufunda bulunan, 28 farklı noktada tesis edilmesi planlanan toplam 46 adet ATM kabininin, tüm imalat ve konumlandırma maliyetlerinin işletmeci tarafından karşılanması ve ayrıca daha önce belediyemiz tarafından kiralanan 24 adet ATM kabininin imal edilip bedelsiz olarak belediyemiz tasarrufunda bırakılması şartıyla, 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6’lı ATM alanlarında yer alacak ATM’nin 46 adedinin (ihtiyaç ve uygunluğa göre artırılıp azaltılabilecek) işletme hakkının kiralanmasını içermektedir.

İşin süresi: 5 (beş) yıl

Tahmin edilen bedel: Aylık 10.000,00 TL+KDV/Adet (46 Adet 460.000,00 TL+KDV/AY Toplam tahmin edilen 5 (beş) yıllık kira bedeli 27.600.000,00 TL+KDV

Geçici teminat: Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz

Şartname Bedeli: 2.000,00 TL (ikibin Türk Lirası

İhale Gün ve saati: 30/04/2026 - 10:00

İhalenin yapılacağı yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı

haleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

a) Gerçek Kişilerden : a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3) İmza beyannamesi, a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, a5)İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği a6) İkametgâh belgesi a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8)İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

b) Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

c) Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde ; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İhaleyi kazanan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Kiralama İhalesi yukarıdaki çizelgede belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.