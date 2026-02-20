T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden

A.DUDULLU MAH. HAMZA YERLİKAYA BULVARI BAĞLANTI YOLU YANI, 0/7686/PARK TANIMLI 4.832,50 m² LİK ALAN ÜZERİNE SPOR TESİSİ YAPTIRILMASI VE KİRALANMASI İŞİ

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, A.Dudullu Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı Bağlantı Yolu Yanı, 0/7686/Park Tanımlı 4.832,50 m2 lik Alan Üzerine, ihale dokümanı ile birlikte verilen projeye uygun olarak Spor Tesisi Yaptırılması (yapım şartı ile) ve işbu tesisin belediyemizce belirlenen gün ve/veya saatlerde bedelsiz olarak belediyemiz kullanımında olması kaydıyla 15 yıl süreliğine kiralanması işi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 09/03/2026 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi: A.Dudullu Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı Bağlantı Yolu Yanı, 0/7686/ Park Tanımlı 4.832,50 m² lik Alan Üzerine Spor Tesisi Yaptırılması Ve Kiralanması İşi

Tahmin edilen bedel: 175.000,00 TL/AY+KDV, 15 yıllık toplam asgari bedel 31.500.000,00 TL+KDV

Geçici teminat: Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.

Şartname Bedeli: 2.500,00 TL

İhale Gün ve saati: 10/03/2026 - 10:00

İhalenin yapılacağı yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir. Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. a10) İhale tarihi itibariyle son beş yıl içinde en az 3.000 m² alanlı spor tesisi işletmiş ya da işletiyor olduğuna dair belge sunmak, (Türkiye Futbol Federasyonu yazısı ve/veya ruhsat ve/veya kira ve/veya işletme sözleşmesi vb.) a11) İhale tarihi itibariyle son üç yıl içinde her yıl en az 6 kategoride, her yıl en az 100 lisanslı sporcu yetiştirdiğini belgelemek,

Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. b10) İhale tarihi itibariyle son beş yıl içinde en az 3.000 m² alanlı spor tesisi işletmiş ya da işletiyor olduğuna dair belge sunmak, (Türkiye Futbol Federasyonu yazısı ve/veya ruhsat ve/veya kira ve/veya işletme sözleşmesi vb.) b11) İhale tarihi itibariyle son üç yıl içinde her yıl en az 6 kategoride, her yıl en az 100 lisanslı sporcu yetiştirdiğini belgelemek,

Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İhaleye Katılabilmek İçin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.