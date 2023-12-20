Yayınlanma: 20 Aralık 2023

ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/313 Esas

KARAR NO : 2023/244

Mahkememizce mernis adresinizin boş olması nedeni ile tebligat yapılamadığı, tebliğe yarar açık adreslerinizin tespit edilemediği anlaşılmış olup, gerekçeli mahkeme kararının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

a) Ordu İli, Ünye İlçesi, İnkur Mahallesi, 4767 ada 77 parsel sayılı taşınmazın 14.04.2023 tanzim tarihli fen bilirkişi raporu ve ekindeki krokide siyah uzun çizgi ile taralı olarak gösterilen 1.870,20 m² yüzölçümlü kısmı üzerinde davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine İRTİFAK HAKKI TESİSİNE, irtifak hakkının davacı adına tapuya KAYIT ve TESCİLİNE, fen bilirkişinin 14.04.2023 tanzim tarihli raporu ve ekindeki krokisinin kararın eki sayılmasına,

2-Kararın 2004 Sayılı İİK madde 28 gereği Ünye Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmesine, fen bilirkişinin 14.04.2023 tanzim tarihli raporu ve ekindeki krokisinin karara eklenmesine,

3-Ordu İli, Ünye İlçesi, İnkur Mahallesi, 4767 ada 77 parsel sayılı taşınmazda tesis edilen irtifak kamulaştırması bedelinin 58.209,97 TL olduğunun TESPİTİNE,

a)Tespit edilen bedelin Anayasa Mahkemesi'nin 01/08/2023 gün ve 32266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 05/04/2023 tarih, 2023/83 esas ve 2023/69 karar sayılı iptal hükmü nazara alınarak dava tarihi olan07.12.2022 tarihinden karar tarihine kadar (30.11.2023) işleyecek kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı ile Anayasa Mahkemesi'nin 27/11/2020 gün 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/07/2020 tarih, 2018/104 esas ve 2020/39 karar sayılı iptal hükmü de nazara alınarak karar (30.11.2023 tarihli) ile birlikte tapu kayıt maliklerine ve ölü olan tapu kayıt maliklerinin mirasçılarına tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında ödenmesine,

Gerekçeli kararın ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun BAM nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, tebliğ yerine geçmek üzere, davalılar ÖMER DOĞAN ve EMİNE KARTAL'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 30/11/2023