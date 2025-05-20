ÜNYE AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/746 Esas

KARAR NO : 2025/76

DAVALI : MUSTAFA GÜNEY - 386*****546

Davacı AYŞE GÜNEY tarafından Davalı Mustafa GÜNEY aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen gerekçeli karar, davalının tespit edilen adreslerine tebligat çıkarılmış davalıya tebliğ edilememiş olup ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE, Ordu ili, Ünye İlçesi, Erenyurt Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 1963 doğumlu, 386*****220 TC kimlik nolu AYŞE GÜNEY ile aynı yer nüfusuna kayıtlı 1954 doğumlu,386*****546 TC kimlik nolu MUSTAFA GÜNEY'in TMK. mad. 166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacının yoksulluk nafakası talebinin REDDİNE,

3- Ünye 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/15 esas 2015/394 sayılı kararı ile takdir edilen aylık 400,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra KALDIRILMASINA,

4-Mahkememizin 4. Celse 5 nolu ara kararı ile takdir edilen 2.000,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra KALDIRILMASINA,

5-Davacının maddi tazminat talebinin TMK 174/1 maddesi gereği kısmen kabulü ile 60.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemlerin REDDİNE, 60.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemlerin REDDİNE,

6- Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar tarifesine göre alınması gereken 615,40 TL maktu karar ve ilam harcından davacı tarafından peşin olarak yatırılan 269,85 TL nin mahsubu ile noksan345,55 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

7-Artan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip yatırana iadesine,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukat Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2025