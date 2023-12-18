UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/340

KARAR NO : 2023/1090

Kasten yaralama suçunun şikayetçisi olan müşteki, Ismael ve Golpayda 'dan olma, 1995 doğumlu Afganistan uyruklu NAJİBULLAH MOHAMMADI'ya mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2022/340 esas, 2023/1090 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2022/340 esas sayılı dosyasında sanık Mertcan Önal hakkında TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/3, 29/1, 62 maddeleri uyarınca1 yıl 1 ay 3gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup müşteki NAJİBULLAH MOHAMMADI'ya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememiz hükmüne karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, aksi takdirde mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu hükmün tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.15.12.2023