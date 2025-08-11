UŞAK BELEDİYE BŞK.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

01- Mülkiyeti ve tasarrufu Uşak Belediyesine ait, muhtelif mahallelerde yer ATM Platform alanları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) ve 36. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

02- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

03- İhaleye çıkartılan yerlerin, ihale Gün ve saati ile ihale muhammen bedelleri:

İşin Niteliği Süresi İşin Yapılacağı Yer Muhammen Bedel (Yıllık) (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Uşak İl sınırlarında Belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki taşınmazların uygun yerlerine belirli şartlar çerçevesinde 54 Adet ATM Platformu konumlandırılması için kiralama işi. 10 Yıl Uşak Belediyesi Hizmet Sınırları 5.038.625,00 TL (KDV Hariç) 151.158,75 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a),36. Maddeleri Uyarınca Kapalı Teklif Usulü 27.08.2025 Saat: 16:10

04- İhaleye girecekler:

a) Gerçek Kişiler;

1. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,

4. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,

5. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,

5. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,

6. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin adres beyan yazısı, Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi, Noter tasdikli İmza Sirküleri, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini belirtilen şartı pilot ortağın temin etmesi yeterli olacaktır.

05- Ortak Belgeler;

a) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler ihale üzerinde kalsa bile ihale feshedilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

c) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.