ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI KISMİ TEKLİFLİ 1, 2 ve 3. BÖLGE MAHALLELERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ, PARK ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1558032

1- İdarenin

a) Adı: ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2165313000 - 2165313273

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı: 2024 YILI KISMİ TEKLİFLİ 1, 2 ve 3. BÖLGE MAHALLELERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ, PARK ONARIM VE YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Kısım Halinde Kısmi Teklifli; 173 kalem tür ile 1. Bölge Mahalleleri, 150 kalem tür ile 2. Bölge Mahalleleri ve 164 kalem tür ile 3. Bölge Mahalleleri Çevre Düzenlemesi, Park Onarım ve Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Üsküdar İlçe Sınırları İçerisinde

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 290 (İkiYüzDoksan) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 23.01.2024 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Üsküdar Belediye Başkanlığı, İşletme Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Kat:4 - Üsküdar/ İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde" yer alan A XVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarlığı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

2024 YILI 1. BÖLGE MAHALLELERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ PARK ONARIM VE YAPIM İŞİ

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatını, ifade eder.” A.2 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması (KP) 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki listede gösterilmiştir. 1) Sıra No: 96, MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ, Puanı:5; 2) Sıra No: 4, MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ ve DİKİMİ (Ateş çiçeği, Vapur dumanı, Begonya , Camgüzeli, Kadife, Kırpapatyası, Menekşe, Çuha vb.), Puanı:5; 3) Sıra No: 98, ARAZÖZLE SULAMA VE SU NAKLİ, Puanı:4; 4) Sıra No: 8, HAZIR ÇİM İLE ÇİM SAHA TANZİMİ (Kültür Çimi), Puanı:4; 5) Sıra No: 27, HER RENK VE DESENDE DÖKME EPDM İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (2,5 cm 15mm sbr+10mm epdm), Puanı: 4; 6) Sıra No: 97, MOTORLU TIRPAN İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ, Puanı:3; 7) Sıra No: 9, BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ (NAK. DAHİL) (4LÜ KARIŞIM), Puanı:3; 8) Sıra No: 63, TRAVERS TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ ((15X30XSB.) (YENİ TRAVERS-AHŞAP CİNSİ MEŞE)), Puanı:3; 9) Sıra No: 107, BOYU 5,01 M. - 10 M. ARASINDAKİ AĞAÇLARDA MOTORLU TESTERE İLE BUDAMA YAPILMASI, Puanı:3; 10) Sıra No: 108, BOYU 10,01 M. - 20 M. ARASINDAKİ AĞAÇLARDA MOTORLU TESTERE İLE BUDAMA YAPILMASI, Puanı:3; 11) Sıra No: 95, DİKEY BAHÇE BAKIMLARININ YAPILMASI, Puanı:3

Toplam Puan: 40

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan (TTP) hesaplaması Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Puanlama neticesinde oluşan puanlar virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlanacaktır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

2024 YILI 2. BÖLGE MAHALLELERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ PARK ONARIM VE YAPIM İŞİ

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatını, ifade eder.” A.2 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması (KP) 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki listede gösterilmiştir. 1) Sıra No:88, MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ, Puanı:5; 2) Sıra No:24, HER RENK VE DESENDE DÖKME EPDM İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (2,5 cm 15mm sbr+10mm epdm), Puanı:5; 3) Sıra No:90, ARAZÖZLE SULAMA VE SU NAKLİ, Puanı:5; 4) Sıra No:89, MOTORLU TIRPAN İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ, Puanı:5; 5) Sıra No:5, HAZIR ÇİM İLE ÇİM SAHA TANZİMİ (KÜLTÜR ÇİMİ), Puanı:4; 6) Sıra No:87, DİKEY BAHÇE BAKIMLARININ YAPILMASI, Puanı:4; 7) Sıra No:6, BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ (NAK. DAHİL) (4LÜ KARIŞIM), Puanı:4; 8) Sıra No:101, BOYU 10,01 M. - 20 M. ARASINDAKİ AĞAÇLARDA MOTORLU TESTERE İLE BUDAMA YAPILMASI, Puanı:3; 9) Sıra No:100, BOYU 5,01 M. - 10 M. ARASINDAKİ AĞAÇLARDA MOTORLU TESTERE İLE BUDAMA YAPILMASI, Puanı:3; 10) Sıra No:4, MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ ve DİKİMİ(Ateş çiçeği, Vapur dumanı, Begonya , Camgüzeli, Kadife, Kırpapatyası, Menekşe, Çuha vb.), Puanı:2

Toplam Puan: 40

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan (TTP) hesaplaması Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Puanlama neticesinde oluşan puanlar virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlanacaktır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

2024 YILI 3. BÖLGE MAHALLELERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ PARK ONARIM VE YAPIM İŞİ

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatını, ifade eder.” A.2 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması (KP) 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki listede gösterilmiştir. 1) Sıra No:89, MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ, Puanı:5; 2) Sıra No:91, ARAZÖZLE SULAMA VE SU NAKLİ, Puanı:5; 3) Sıra No:90, MOTORLU TIRPAN İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ, Puanı:5; 4) Sıra No:102, BOYU 10,01 M. - 20 M. ARASINDAKİ AĞAÇLARDA MOTORLU TESTERE İLE BUDAMA YAPILMASI, Puanı:5; 5) Sıra No:5, HAZIR ÇİM İLE ÇİM SAHA TANZİMİ (KÜLTÜR ÇİMİ), Puanı:4; 6) Sıra No:101, BOYU 5,01 M. - 10 M. ARASINDAKİ AĞAÇLARDA MOTORLU TESTERE İLE BUDAMA YAPILMASI, Puanı:4; 7) Sıra No:24, HER RENK VE DESENDE DÖKME EPDM İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (2,5 cm 15mm sbr+10mm epdm), Puanı:4; 8) Sıra No:6, BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ (NAK. DAHİL) (4LÜ KARIŞIM), Puanı:4; 9) Sıra No:4, MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ ve DİKİMİ(Ateş çiçeği, Vapur dumanı, Begonya , Camgüzeli, Kadife, Kırpapatyası, Menekşe, Çuha vb.), Puanı:4;

Toplam Puan: 40

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan (TTP) hesaplaması Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Puanlama neticesinde oluşan puanlar virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlanacaktır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Üsküdar Belediye Başkanlığınca yapılacak ihalede uygulanacak sınır değer katsayısının (N) = 1,00 olarak belirlendiğine dair 06/05/2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.