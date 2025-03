Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:01

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KONUT SATIŞI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Yavuztürk Mahallesi, 1652 ada, 4 parsel sayılı 2500,07 m² yüzölçümlü taşınmazda Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen bağımsız bölümlerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 69. maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

İstanbul İli Üsküdar İlçesi Yavuztürk (Çengelköy) 1652 Ada 4 Parsel:

Sıra No Blok No BB No Bulunduğu

Kat

Daire

Tipi Alanı Arsa Payı Hisse Cinsi Muhammen Satış Bedeli (KDV Dahil) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi 1 A 19 4. Normal Kat 4+1 Net=135,92

Brüt=159,77 35745845/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 9.590.000,00 500.000,00 TL 27.03.2025

10:00 2 A 20 4. Normal Kat 4+1 Net=135,92

Brüt=159,77 35745845/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 11.185.000,00 3 A 21 4. Normal Kat 4+1 Net=135,92

Brüt=159,77 35745845/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 11.185.000,00 4 A 22 4. Normal Kat 4+1 Net=135,92

Brüt=159,77 35745845/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 9.590.000,00 5 B 16 4. Normal Kat 4+1 Net=146,47

Brüt=171,01 38260606/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL10.260.000,00 6 B 17 4. Normal Kat 4+1 Net=146,47

Brüt=171,01 38260606/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 11.970.000,00 7 B 18 4. Normal Kat 4+1 Net=146,47

Brüt=171,01 38260606/

1644546046 Tam Çatıda Odaları Olan Daire TL 11.970.000,00 8 B 19 4. Normal Kat 4+1 Net=146,47

Brüt=171,01 38260606/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 10.260.000,00 9 C 19 4. Normal Kat 4+1 Net=146,47

Brüt=171,01 38260605/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 11.120.000,00 10 C 20 4. Normal Kat 4+1 Net=146,47

Brüt=171,01 38260606/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 12.400.000,00 11 C 22 4. Normal Kat 4+1 Net=146,47

Brüt=171,01 38260605/

1644546046 Tam Dubleks Daire TL 10.260.000,00

2- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmı için KDV oranı %1’dir. Fiyatlara KDV dahildir.

3- İhale Belediye Encümen Salonu’nda 27.03.2025 tarihinde Perşembe günü; saat 10:00’dan itibaren sırasıyla Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir.

5- İhaleye Katılabilme Şartları

a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın almak istedikleri taşınmaz için 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürkLirası) nakit geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

6- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 26.03.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

8- Taşınmazların geçici teminat ve satış bedellerinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Hesap Adı ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Banka VAKIFLAR BANKASI (ÜSKÜDAR ŞUBESİ) Iban TR39 0001 5001 5800 7289 9138 63

9- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Tel: 0216 531 30 00 - (Dahili: 1404-1401) İnternet Adresi: www.uskudar.bel.tr Mail : emlakistimlak@uskudar.bel.tr.

İLAN OLUNUR.