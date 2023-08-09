Yayınlanma: 09 Ağustos 2023

KISMİ TEKLİFLİ METAL VE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ İLE YERALTI KONTEYNERLERİ İÇİN MALZEME ALIMI İŞİ

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/799805

1- İdarenin

a) Adı: ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2165313000 - 2165313273

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: KISMİ TEKLİFLİ METAL VE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ İLE YERALTI KONTEYNERLERİ İÇİN MALZEME ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 500 Adet Metal Çöp Konteyneri (770 Lt) , 300 Adet Plastik Çöp Konteyneri (770 Lt), 18 Kalem/Tür Yeraltı Konteynerleri İçin Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Atık Yönetim Merkezine (Selime Mah. Tıbbiye Cad. Atölyeler sok. No: 5 Üsküdar - İstanbul) teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: Teslim programı imalat göz önüne alınarak ve ihtiyaca binaen, sözleşmenin imzalanmasının ardından işin süresi olan 90 takvim günü içinde peyderpey alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 31.08.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler teklif vereceği kısma göre;

1. Kısım Metal Çöp Konteyneri için teklif sunan İstekliler; kendisine ait Türk Standartları Enstitüsünden alınan aşağıdaki belgeleri sunacaklardır:

Konteyner Tekerleri için TS EN 12532 standart belgesi

2. Kısım Plastik Çöp Konteyneri için teklif sunan İstekliler; kendisine ait Türk Standartları Enstitüsünden alınan aşağıdaki belgeleri sunacaklardır:

Konteyner Gövde Kapakları için TSE EN 840-2 standart belgesi,

Konteyner Tekerleri için TS EN 12532 standart belgesi

İmalatçı değil ise İmalatçı firmayla yapılmış “yetkili satıcı sözleşmesi veya yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi” ile sözleşmesi yapılan İmalatçı firmaya ait yukarıdaki uygunluk belgelerini ibraz edeceklerdir:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.