VAKFIKEBİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/797

Müşteki Ahmet Çimşit'e karşıbaşkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan sanıklar Sümeyye Büyük veOzgür ArıhaklarındaMahkememizde yapılan yargılama sonucunda 26.04.2024 tarih ve 2022/797 Esas 2024/324 karar sayılı karar ile ; sanıklara isnat edilen eylemin 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-f, 158/1-f son maddesinde düzenlenennitelikli dolandırıcılık suçunu (Bilişim Sistemlerinin Aracı Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık) oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirilmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 3.,4.,5., maddeleri ile 5235 sayılu yasanın 12. Maddesi gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, sanıkların üzerine atılı eylemine uyan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle 158/1-f, 158/1-f-son Maddesi(Bilişim Sistemlerinin Aracı Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık) , 35/1, 53, 58 ve devamı maddeleri gereğince yargılanmasının temini için CMK'nın 5. Maddesi gereğince dosyanın görevli ve yetkili TRABZON AĞIR CEZA MAHKEMESİNE gönderilmesine, karar verilmiştir. Mahkememiz kararınınsanıklardan Kocaeli ili İzmit ilçesi Yenidoğan mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Zarif oğlu 12/12/1978 doğumlu Özgür ARI'yaadreslerinde tebliğ yapılamadığından;7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur.