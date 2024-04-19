Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/342 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle Van ili, Edremit ilçesi, Şabaniye Mahallesinde bulunan 2770 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tam hissesi malik Abdurrahman oğlu Ömer adına kayıtlı olduğunu, bu kişinin sağ olup olmadığının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişi adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla,ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişi hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur.16/04/2024