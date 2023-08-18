VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK.

Yayınlanma: 18 Ağustos 2023

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN METNİ

MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 675 Ada 2 Parsel, 676 Ada 1 Parsel, 713 Ada 1 Parsel ve 692 Ada 1 Parsel, 693 Ada 1, 2 Parsel, 694 Ada 1 Parsel, 695 Ada 1 Parsel, 696 Ada 1 Parsel, 697 Ada 1 Parsel, 698 Ada 1 Parsel, 699 Ada 1 Parsel, 700 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazların Van Büyükşehir Belediyesinin 07.08.2023 tarih ve 208 sayılı Meclis Kararı ile satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) Kapalı Teklif Usulü doğrultusunda ile ihale yapılacaktır.

MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 29.08.2023 tarihinde Salı günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) Kapalı Teklif Usulü doğrultusunda ile ihale yapılacaktır.

MADDE 3: Aşağıda tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların toplam 213.462,78 m2’lik arsa alanında, İdare ve Yüklenicinin ortak olarak planlayacağı projelere göre mevcut yapılaşma şartları dâhilinde; İdareye yüzde olarak (%) en fazla inşaat alanı teklifi veren ve ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz istekli tercih edilecektir. Bu işin yaklaşık muhammen bedeli 711.720.234,40 TL ( Yedi Yüz On Bir Milyon Yedi Yüz Yirmi Bin İki Yüz Otuz Dört Türk Lirası Kırk Kuruş) dir.

Sıra No İlçe Mahalle Ada /Parsel Arsa Alanı İnşaat Alanı Bağımsız Bölüm Sayısı KULLANIM ŞEKLİ YAKLAŞIK MALİYET Konut İçim (IV-B) Ticaret İçin (III-A)







m2 m2





1 Edremit Eskicami 675/2 19036.95 7614.78

Konut ?61,679,718.00 2 Edremit Eskicami 676/1 10482.81 4193.124

Konut ?33,964,304.40 3 Edremit Eskicami 713/1 19036 7614.4

Konut ?61,676,640.00 4 Edremit Yenicami 692/1 15675.09 6270.036

Konut ?50,787,291.60 5 Edremit Yenicami 693/1 24981.69 9992.676

Konut ?80,940,675.60 6 Edremit Yenicami 693/2 2308.22 2308.22

Ticaret ?10,617,812.00 7 Edremit Yenicami 694/1 27192.88 10877.15

Konut ?88,104,931.20 8 Edremit Yenicami 695/1 19976.14 7990.456

Konut ?64,722,693.60 9 Edremit Yenicami 696/1 18237.26 7294.904

Konut ?59,088,722.40 10 Edremit Yenicami 697/1 21328.36 8531.344

Konut ?69,103,886.40 11 Edremit Yenicami 698/1 6487.34 6487.34

Ticaret ?29,841,764.00 12 Edremit Yenicami 699/1 5984.46 5984.46

Ticaret ?27,528,516.00 13 Edremit Yenicami 700/1 22735.58 9094.232

Konut ?73,663,279.20

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

MADDE 6: İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

a. İkametgâh belgesi veya tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2023 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir)

c. İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir)

d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

e. İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 711.720.234,40 x %3 = 21.351.607,03 TL (Yirmi Bir Milyon Üç Yüz Elli Bir Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası Üç Kuruş) Geçici Teminat vermesi (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak),

f. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler;

1. İstekliler, Son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %50’si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya aynı oranda Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Kayıtlı olduğu odadan alınmış olan 2023 yılına ait faaliyet belgesi

4. Kamu ihalelerinde yasaklı olmadığına dair EKAP’da alınmış belge

5. Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)

Cirosu yaklaşık maliyetin %25’inden az olmaması

Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar oranı en az 0,75 olması

Özkaynaklar / Toplam aktifler oranı en az 0,15 olması

Kısa vadeli banka borçları / Özkaynaklar oranı 0,50’den küçük olması

6. İşin keşif bedelinin %15’i kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi banka referans mektubu verilecektir.

g. Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; iş ortaklığı beyannamesi verilecektir.

1. F/1 bendi; iş ortaklığı orana bakılmaksınız tamamını birlikte verebilirler,

2. F/2 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

3. F/3 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

4. F/4 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

5. F/5 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

6. F/6 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise %50’ nispetinde münferiden karşılanacaktır.

7. E bendi; Geçici ve kesin teminat mektupları pilot firma ve/veya ortaklarınca müştereken karşılanacaktır.

8. İhalenin üzerinde kalması halinde noter onaylı ortaklık sözleşmesi idareye sunulacaktır.

h. Yer Görme Belgesi

i. Şartname Alındı Makbuzu

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 29.08.2023 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir. İLAN OLUNUR