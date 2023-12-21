VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN
64 ADET TAŞINMAZIN İLAN METNİ
MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 64 adet taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 05.01.2024 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,
Tarih ve Saat
1
Eskicami
616/1
4504.23
Ticari
3,738,510.9
112.155,32
05.01.2024 10:00
2
Eskicami
636/3
17728.64
Konut
12,531,843.8
375,955.31
05.01.2024 10:00
3
Eskicami
637/3
4617.48
Konut
3,488,506.14
104,655.18
05.01.2024 10:00
4
Eskicami
638/1
16709.3
Konut
12,251,258.8
367,537.76
05.01.2024 10:00
5
Eskicami
639/1
22196.32
Konut
16,165,801,8
484,974.05
05.01.2024 10:00
6
Eskicami
645/2
18120.76
Konut
12,293,667.2
368,810.01
05.01.2024 10:00
7
Eskicami
646/1
23034.59
Konut
15,690,932,4
470,727.97
05.01.2024 10:00
8
Eskicami
648/1
22033.23
Konut
15,161,065.6
454,831,96
05.01.2024 10:00
9
Eskicami
656/1
2724.35
Ticari
2,081,730.32
62,451,91
05.01.2024 10:00
10
Eskicami
675/2
19036.95
Konut
13,571,060.9
407,131.82
05.01.2024 10:00
11
Eskicami
676/1
10482.81
Konut
7,814,515.5
234,435.46
05.01.2024 10:00
12
Yenicami
696/1
18237.26
Konut
13,547,183.8
406,415.51
05.01.2024 10:00
13
Yenicami
697/1
21328.36
Konut
15,139,936.3
454,198.08
05.01.2024 10:00
14
Yenicami
698/1
6487.34
Ticari
5,444,629.8
163,338.89
05.01.2024 10:00
15
Yenicami
699/1
5984.46
Ticari
4,979,549.4
149,386.48
05.01.2024 10:00
16
Yenicami
700/1
22735.58
Konut
16,682,004.5
500,460.13
05.01.2024 10:00
17
Yenicami
703/1
1146.95
Ticari
1,034,411.27
31,032.33
05.01.2024 10:00
18
Eskicami
714/1
12870.56
Konut
9,886,134.5
296,584.03
05.01.2024 10:00
19
Eskicami
720/1
11808.1
Konut
8,854,185.7
265,625.57
05.01.2024 10:00
20
Yenicami
721/1
7277.09
Ticari
6,218,346.1
186,550.38
05.01.2024
10:00
21
Yenicami
722/2
6599.02
Konut
5,197,982.0
155,939.46
05.01.2024
10:00
21
Yenicami
723/1
8137.41
Konut
6,994,103.9
209,823.11
05.01.2024
10:00
23
Yenicami
724/1
17948.7
Konut
13,538,524.9
406,155.74
05.01.2024
10:00
24
Yenicami
732/2
2972.33
Ticari
2,589,166.9
77,675.00
05.01.2024
10:00
25
Yenicami
733/1
5550.68
Ticari
4,663,514.8
139,905.44
05.01.2024
10:00
26
Yenicami
734/1
2014.38
Akaryakıt
9,000,000.00
270,000.00
05.01.2024
10:00
27
Yenicami
734/2
2969.82
Ticari
2,589,089.0
77,672.67
05.01.2024
10:00
28
Yenicami
736/1
6996.71
Ticari
5,709,875.1
171,296.25
05.01.2024
10:00
29
Yenicami
758/1
36995.65
Ticari
27,110,042.4
813,301.27
05.01.2024
10:00
30
Yenicami
770/1
18152.82
Ticari
13,544,545.1
406,336.35
05.01.2024
10:00
31
Yenicami
772/1
9654.76
Konut
7,260,669.1
217,820.07
05.01.2024
10:00
32
Yenicami
774/1
6419.24
Konut
4,942,558.0
148,276.74
05.01.2024
10:00
33
Yenicami
775/1
12429.05
Konut
9,372,870.9
281,186.12
05.01.2024
10:00
34
Yenicami
776/1
3693.68
Konut
3,110,817.3
93,324.51
05.01.2024
10:00
35
Yenicami
777/1
2480.06
Ticari
2,074,396.5
62,231.89
05.01.2024
10:00
36
Yenicami
777/2
7312.87
Ticari
5,719,396.6
171,581.86
05.01.2024
10:00
37
Yenicami
778/2
13323.91
Konut
10,399,711,5
311,991.34
05.01.2024
10:00
38
Yenicami
781/1
2184.9
Akaryakıt
11,000,000.00
330,000.00
05.01.2024
10:00
39
Yenicami
781/2
13191.79
Ticari
9,895,689.30
296,870.67
05.01.2024
10:00
40
Yenicami
782/2
11786.9
Konut
9,888,855.4
296,665.66
05.01.2024
10:00
41
Yenicami
784/1
3172.25
Konut
2,595,154.2
77,854.62
05.01.2024
10:00
42
Yenicami
785/1
3323.82
Konut
2,599,725.8
77,991.77
05.01.2024
10:00
43
Yenicami
786/1
3798.7
Konut
3,113,946.3
93,418.39
05.01.2024
10:00
44
Yenicami
787/1
4830.06
Konut
3,644,908.1
109,347.24
05.01.2024
10:00
45
Yenicami
804/1
2337.52
Ticaret
2,070,131.0
62,103.93
05.01.2024
10:00
46
Yenicami
808/1
1631.64
Konut
1,298,948.60
38,968.45
05.01.2024 10:00
47
Yenicami
810/1
9665.69
Konut
7,289,960.05
218,698.80
05.01.2024 10:00
48
Yenicami
811/1
4114.19
Konut
3,123,410.76
93,702.32
05.01.2024 10:00
49
Yenicami
815/2
4778.6
Konut
3,643,348.00
109,300.44
05.01.2024 10:00
50
Eskicami
9745/1
16000.32
Konut
11,280,705.60
338,421.16
05.01.2024 10:00
51
Eskicami
9745/2
23257.37
Konut
16,397,143.60
491,914.30
05.01.2024 10:00
52
Eskicami
9746/1
11770.50
Konut
8,309,502.18
249,285.06
05.01.2024 10:00
53
Eskicami
9746/2
17817.14
Konut
12,578,188.20
377,345.64
05.01.2024 10:00
54
Eskicami
9747/1
11573.37
Konut
8,318,938.36
249,568.15
05.01.2024 10:00
55
Eskicami
9747/2
17462.67
Konut
12,552,167.20
376,565.01
05.01.2024 10:00
56
Eskicami
9748/1
12299.36
Konut
8,558,038.56
256,741.15
05.01.2024 10:00
57
Eskicami
9748/2
20742.98
Konut
14,910,054.00
447,301.62
05.01.2024 10:00
58
Eskicami
9749/1
11845.36
Konut
8,526,527.04
255,795.81
05.01.2024 10:00
59
Eskicami
9749/2
20047.20
Konut
14,430,375.50
432,911.26
05.01.2024 10:00
60
Eskicami
9750/1
13620.80
Konut
9,961,027.25
298,830.81
05.01.2024 10:00
61
Eskicami
9750/2
7054.74
Konut
5,159,209.22
154,776.27
05.01.2024 10:00
62
Yenicami
9751/1
7803.49
Konut
5,988,944.47
179,668.33
05.01.2024 10:00
63
Yenicami
9751/2
12992.32
Konut
9,188,558.47
275,656.75
05.01.2024 10:00
64
Yenicami
9751/3
14642.17
Konut
10,355,381.90
310,661.45
05.01.2024 10:00
MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 3 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır. Ayrıca peşin yatırım için tebliği tarihinde itibaren 30 (otuz) gün için ödeme yapılır.
MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Gerçek Kişiler İçin;
a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)
c. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
e. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
f. Yer görme belgesi,
g. Noterden İmza Sirküsü,
h. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
a. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,
j. İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.
Tüzel Kişiler için;
a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
c. Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”
d. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
e. Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü
f. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
g. Yer görme belgesi,
h. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
a. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)
Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 05.01.2024 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR