VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK.

Yayınlanma: 21 Aralık 2023

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN

64 ADET TAŞINMAZIN İLAN METNİ

MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 64 adet taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 05.01.2024 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,

Tarih ve Saat








1

Eskicami

616/1

4504.23

Ticari

3,738,510.9

112.155,32

05.01.2024 10:00

2

Eskicami

636/3

17728.64

Konut

12,531,843.8

375,955.31

05.01.2024 10:00

3

Eskicami

637/3

4617.48

Konut

3,488,506.14

104,655.18

05.01.2024 10:00

4

Eskicami

638/1

16709.3

Konut

12,251,258.8

367,537.76

05.01.2024 10:00

5

Eskicami

639/1

22196.32

Konut

16,165,801,8

484,974.05

05.01.2024 10:00

6

Eskicami

645/2

18120.76

Konut

12,293,667.2

368,810.01

05.01.2024 10:00

7

Eskicami

646/1

23034.59

Konut

15,690,932,4

470,727.97

05.01.2024 10:00

8

Eskicami

648/1

22033.23

Konut

15,161,065.6

454,831,96

05.01.2024 10:00

9

Eskicami

656/1

2724.35

Ticari

2,081,730.32

62,451,91

05.01.2024 10:00

10

Eskicami

675/2

19036.95

Konut

13,571,060.9

407,131.82

05.01.2024 10:00

11

Eskicami

676/1

10482.81

Konut

7,814,515.5

234,435.46

05.01.2024 10:00

12

Yenicami

696/1

18237.26

Konut

13,547,183.8

406,415.51

05.01.2024 10:00

13

Yenicami

697/1

21328.36

Konut

15,139,936.3

454,198.08

05.01.2024 10:00

14

Yenicami

698/1

6487.34

Ticari

5,444,629.8

163,338.89

05.01.2024 10:00

15

Yenicami

699/1

5984.46

Ticari

4,979,549.4

149,386.48

05.01.2024 10:00

16

Yenicami

700/1

22735.58

Konut

16,682,004.5

500,460.13

05.01.2024 10:00

17

Yenicami

703/1

1146.95

Ticari

1,034,411.27

31,032.33

05.01.2024 10:00

18

Eskicami

714/1

12870.56

Konut

9,886,134.5

296,584.03

05.01.2024 10:00

19

Eskicami

720/1

11808.1

Konut

8,854,185.7

265,625.57

05.01.2024 10:00

20

Yenicami

721/1

7277.09

Ticari

6,218,346.1

186,550.38

05.01.2024

10:00

21

Yenicami

722/2

6599.02

Konut

5,197,982.0

155,939.46

05.01.2024

10:00

21

Yenicami

723/1

8137.41

Konut

6,994,103.9

209,823.11

05.01.2024

10:00

23

Yenicami

724/1

17948.7

Konut

13,538,524.9

406,155.74

05.01.2024

10:00

24

Yenicami

732/2

2972.33

Ticari

2,589,166.9

77,675.00

05.01.2024

10:00

25

Yenicami

733/1

5550.68

Ticari

4,663,514.8

139,905.44

05.01.2024

10:00

26

Yenicami

734/1

2014.38

Akaryakıt

9,000,000.00

270,000.00

05.01.2024

10:00

27

Yenicami

734/2

2969.82

Ticari

2,589,089.0

77,672.67

05.01.2024

10:00

28

Yenicami

736/1

6996.71

Ticari

5,709,875.1

171,296.25

05.01.2024

10:00

29

Yenicami

758/1

36995.65

Ticari

27,110,042.4

813,301.27

05.01.2024

10:00

30

Yenicami

770/1

18152.82

Ticari

13,544,545.1

406,336.35

05.01.2024

10:00

31

Yenicami

772/1

9654.76

Konut

7,260,669.1

217,820.07

05.01.2024

10:00

32

Yenicami

774/1

6419.24

Konut

4,942,558.0

148,276.74

05.01.2024

10:00

33

Yenicami

775/1

12429.05

Konut

9,372,870.9

281,186.12

05.01.2024

10:00

34

Yenicami

776/1

3693.68

Konut

3,110,817.3

93,324.51

05.01.2024

10:00

35

Yenicami

777/1

2480.06

Ticari

2,074,396.5

62,231.89

05.01.2024

10:00

36

Yenicami

777/2

7312.87

Ticari

5,719,396.6

171,581.86

05.01.2024

10:00

37

Yenicami

778/2

13323.91

Konut

10,399,711,5

311,991.34

05.01.2024

10:00

38

Yenicami

781/1

2184.9

Akaryakıt

11,000,000.00

330,000.00

05.01.2024

10:00

39

Yenicami

781/2

13191.79

Ticari

9,895,689.30

296,870.67

05.01.2024

10:00

40

Yenicami

782/2

11786.9

Konut

9,888,855.4

296,665.66

05.01.2024

10:00

41

Yenicami

784/1

3172.25

Konut

2,595,154.2

77,854.62

05.01.2024

10:00

42

Yenicami

785/1

3323.82

Konut

2,599,725.8

77,991.77

05.01.2024

10:00

43

Yenicami

786/1

3798.7

Konut

3,113,946.3

93,418.39

05.01.2024

10:00

44

Yenicami

787/1

4830.06

Konut

3,644,908.1

109,347.24

05.01.2024

10:00

45

Yenicami

804/1

2337.52

Ticaret

2,070,131.0

62,103.93

05.01.2024

10:00

46

Yenicami

808/1

1631.64

Konut

1,298,948.60

38,968.45

05.01.2024 10:00

47

Yenicami

810/1

9665.69

Konut

7,289,960.05

218,698.80

05.01.2024 10:00

48

Yenicami

811/1

4114.19

Konut

3,123,410.76

93,702.32

05.01.2024 10:00

49

Yenicami

815/2

4778.6

Konut

3,643,348.00

109,300.44

05.01.2024 10:00

50

Eskicami

9745/1

16000.32

Konut

11,280,705.60

338,421.16

05.01.2024 10:00

51

Eskicami

9745/2

23257.37

Konut

16,397,143.60

491,914.30

05.01.2024 10:00

52

Eskicami

9746/1

11770.50

Konut

8,309,502.18

249,285.06

05.01.2024 10:00

53

Eskicami

9746/2

17817.14

Konut

12,578,188.20

377,345.64

05.01.2024 10:00

54

Eskicami

9747/1

11573.37

Konut

8,318,938.36

249,568.15

05.01.2024 10:00

55

Eskicami

9747/2

17462.67

Konut

12,552,167.20

376,565.01

05.01.2024 10:00

56

Eskicami

9748/1

12299.36

Konut

8,558,038.56

256,741.15

05.01.2024 10:00

57

Eskicami

9748/2

20742.98

Konut

14,910,054.00

447,301.62

05.01.2024 10:00

58

Eskicami

9749/1

11845.36

Konut

8,526,527.04

255,795.81

05.01.2024 10:00

59

Eskicami

9749/2

20047.20

Konut

14,430,375.50

432,911.26

05.01.2024 10:00

60

Eskicami

9750/1

13620.80

Konut

9,961,027.25

298,830.81

05.01.2024 10:00

61

Eskicami

9750/2

7054.74

Konut

5,159,209.22

154,776.27

05.01.2024 10:00

62

Yenicami

9751/1

7803.49

Konut

5,988,944.47

179,668.33

05.01.2024 10:00

63

Yenicami

9751/2

12992.32

Konut

9,188,558.47

275,656.75

05.01.2024 10:00

64

Yenicami

9751/3

14642.17

Konut

10,355,381.90

310,661.45

05.01.2024 10:00

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 3 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır. Ayrıca peşin yatırım için tebliği tarihinde itibaren 30 (otuz) gün için ödeme yapılır.

MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek Kişiler İçin;

a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

c. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

e. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

f. Yer görme belgesi,

g. Noterden İmza Sirküsü,

h. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

a. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

j. İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

Tüzel Kişiler için;

a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

c. Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”

d. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

e. Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü

f. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

g. Yer görme belgesi,

h. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

a. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.) 

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 05.01.2024 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No: ILN01954143