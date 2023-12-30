VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

MADDE 1: Mülkiyeti ve tasarrufu Van Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz Erciş İlçesi Kışla Mahallesi 213 ada ve 121 nolu parselde kayıtlı ERCİŞ Sebze ve Meyve Halinde bulunan 36 adet Komisyon evi, 1 adet Lokanta ve 1 adet Kahvehane’den oluşan işyerleri 10 yıl-120 ay, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda kiralama ihalesi işidir.

MADDE 2:

SIRA NO ADRES NİTELİĞİ İŞYERİ NO ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL 120 AY %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ SAATİ 1 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 1 49 m2 2.800,00 ? 10.080,00 ? 10.01.2024 10:00 2 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 2 78 m2 4.500,00 ? 16.200,00 ? 10.01.2024 10:00 3 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 3 78 m2 4.500,00 ? 16.200,00 ? 10.01.2024 10:00 4 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 4 78 m2 4.500,00 ? 16.200,00 ? 10.01.2024 10:00 5 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 5 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 6 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 6 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 7 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 7 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 8 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 8 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 9 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 9 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 10 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 10 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 11 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 11 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 12 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 12 73 m2 4.200,00 ? 15.120,00 ? 10.01.2024 10:00 13 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 13 62 m2 3.550,00 ? 12.780,00 ? 10.01.2024 10:00 14 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 14 62 m2 3.550,00 ? 12.780,00 ? 10.01.2024 10:00 15 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 15 62 m2 3.550,00 ? 12.780,00 ? 10.01.2024 10:00 16 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 16 62 m2 3.550,00 ? 12.780,00 ? 10.01.2024 10:00 17 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 17 62 m2 3.550,00 ? 12.780,00 ? 10.01.2024 10:00 18 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 18 62 m2 3.550,00 ? 12.780,00 ? 10.01.2024 10:00 19 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 19 62 m2 3.550,00 ? 12.780,00 ? 10.01.2024 10:00 20 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 20 57 m2 3.250,00 ? 11.700,00 ? 10.01.2024 10:00 21 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 21 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 22 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 22 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 23 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 23 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 24 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 24 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 25 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 25 64 m2 3.650,00 ? 13.140,00 ? 10.01.2024 10:00 26 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 26 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 27 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 27 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 28 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 28 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 29 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 29 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 30 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 30 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 31 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 31 70 m2 4.000,00 ? 14.400,00 ? 10.01.2024 10:00 32 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 32 38 m2 2.250,00 ? 8.100,00 ? 10.01.2024 10:00 33 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 33 74 m2 4.250,00 ? 15.300,00 ? 10.01.2024 10:00 34 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 34 74 m2 4.250,00 ? 15.300,00 ? 10.01.2024 10:00 35 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 35 74 m2 4.250,00 ? 15.300,00 ? 10.01.2024 10:00 36 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Komisyon Evi 36 74 m2 4.250,00 ? 15.300,00 ? 10.01.2024 10:00 1 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Kahvehane 1 29 m2 1.400,00 ? 5.040,00 ? 10.01.2024 10:00 2 ERCİŞ Sebze ve Meyve Hali Lokanta 2 65,5 m2 3.100,00 ? 11.160,00 ? 10.01.2024 10:00





MADDE 3: İHALE TARİHİ-SAATİ VE YERİ

İhale 10.01.2024 tarih ve Saat: 10.00’de İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Geçici Teminat tahmin edilen 10 (on) yıllık kira bedelinin %3’ü olup, yukarıdaki listede bağımsız bölüm karşısında yazılı miktar kadardır.

Kesin Teminat 10 (on) yıllık kira bedelinin %6’sıdır.

MADDE 4: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler

4.1) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

4.2) Vergi Levhası fotokopisi (Komisyon Evi)

4.3) İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair ‘’Oda Kayıt Belgesi’’ aslı veya noter onaylı sureti,

4.4) İmza Beyanı (Noter onaylı)

4.5) Şartname Bedelinin (1.000,00 TL) yatıldığına dair makbuz (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

4.6) Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı veya müdürü’ne ait)

4.7) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

4.8) Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı.(Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak.)

4.9) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

4.10) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

4.11) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

4.12) Bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen Komisyon Evleri işyerleri için teklif verecek istekliler, 5957 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden hazırlanan 28346 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 28. ve 29. maddeleri gereği sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal etmesi gerektiğinden, isteklinin üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccar olması gerekmektedir. Bu sebeble;

Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a. Üretici örgütü ise Sebze veya Meyve üreticisi belgesinin aslı ve noter onaylı sureti,

b. Üretici ise; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin aslı ve noter onaylı sureti

c. Komisyoncu veya tüccar ise, İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve noter onaylı sureti

d. Vergi Levhası fotokopisi

Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

MADDE 5: Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 6: Geçici Teminat Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına nakden yatırılması.

MADDE 7: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 8: Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 10.01.2024 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir. İlan Olunur.