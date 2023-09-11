VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 11 Eylül 2023

VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2)

CİNSİ

FİİLİ DURUMU

İMAR DURUMU

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

VAN

İPEKYOLU

BOSTANİÇİ

5649

3

1.354,33

1.354,33

1.354,33

ARSA

BOŞ VE İŞGALSİZ

KONUT ALANI

1.630.000,00

163.000,00

25.09.2023

09:40

2

VAN

İPEKYOLU

BOSTANİÇİ

5540

2

1.534,92

1.534,92

1.534,92

ARSA

BOŞ VE İŞGALSİZ

KONUT ALANI

1.155.000,00

115.500,00

25.09.2023

10:00

3

VAN

İPEKYOLU

TEPEBAŞI

340

11

86,51

86,51

86,51

ARSA

EVİN AVLUSU OLARAK KULLANILMAKTADIR

TERCİHLİ TİCARET ALANI

1.300.000,00

130.000,00

25.09.2023

10:20

4

VAN

TUŞBA

KALECİK

4135

1

1.081,07

1.081,07

1.081,07

ARSA

BOŞ VE İŞGALSİZ

TİCARET ALANI

2.705.000,00

270.500,00

25.09.2023

10:40

5

VAN

TUŞBA

BARDAKÇI

139

49

1.731,14

1.731,14

1.731,14

ARSA

BAHÇE VE AĞAÇLIK ALAN

KONUT ALANI

2.165.000,00

216.500,00

25.09.2023

11:00

6

VAN

EDREMİT

SÜPHAN

6904

12

1.208,82

650,98

650,98

ARSA

2 KATLI EV VE ARSASI

KONUT ALANI

1.628.000,00

162.800,00

25.09.2023

11:20

7

VAN

EDREMİT

SÜPHAN

7458

10

531,61

445,81

445,81

ARSA

BOŞ ARSA

KONUT ALANI

825.000,00

82.500,00

25.09.2023

11:40

8

VAN

EDREMİT

SÜPHAN

6944

6

800,36

800,36

800,36

ARSA

BOŞ ARSA

KONUT ALANI

1.801.000,00

180.100,00

25.09.2023

13:40

9

VAN

EDREMİT

SÜPHAN

7467

6

1.996,83

1.996,83

1.996,83

ARSA

YAPI VE BAHÇE

KONUT ALANI

3.600.000,00

360.000,00

25.09.2023

14:00

10

VAN

EDREMİT

SÜPHAN

6964

2

1.625,44

1.019,46

1.019,46

ARSA

2 ADET VİLLA TİPİ YAPI

KONUT ALANI

1.785.000,00

178.500,00

25.09.2023

14:20

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (M2)

CİNSİ / KİRALAMA SÜRESİ

FİİLİ DURUMU / KİRALAMA AMACI

İMAR DURUMU

TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

VAN

TUŞBA

BEYÜZÜMÜ

0

2070

5.137,89

5.137,89

5.137,89

HAM TOPRAK / 3 YIL

İŞGALLİ / TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI

İMARSIZ

60.000,00

15.000,00

25.09.2023

14:40

KİRALAMASI YAPILACAK KAYYIMLIK TAŞINMAZ MALIN



SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

BLOK / KAT / BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

KİRALAMA AMACI

KİRALAMA SÜRESİ

FİİLİ DURUMU / NİTELİĞİ

DAİRE BİLGİSİ

TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

VAN

İPEKYOLU

HANİKOĞLU

2127

1

2.560,78

B / 2.NORMAL KAT / 5

KONUT OLARAK KULLANILMAK

1 YIL

BOŞ / MESKEN

3 + 1

90.000,00

9.000,00

25.09.2023

15:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi (Bakınız: 25-26 ve 27 inci Maddeler)

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d) Tebligat için Türkiye' de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü  vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5- Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.

Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/  adreslerinden de  öğrenilebilir. Telefon: (0432) 216 30 78             İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No: ILN01888592