VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO
İL
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2)
CİNSİ
FİİLİ DURUMU
İMAR DURUMU
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
VAN
İPEKYOLU
BOSTANİÇİ
5649
3
1.354,33
1.354,33
1.354,33
ARSA
BOŞ VE İŞGALSİZ
KONUT ALANI
1.630.000,00
163.000,00
25.09.2023
09:40
2
VAN
İPEKYOLU
BOSTANİÇİ
5540
2
1.534,92
1.534,92
1.534,92
ARSA
BOŞ VE İŞGALSİZ
KONUT ALANI
1.155.000,00
115.500,00
25.09.2023
10:00
3
VAN
İPEKYOLU
TEPEBAŞI
340
11
86,51
86,51
86,51
ARSA
EVİN AVLUSU OLARAK KULLANILMAKTADIR
TERCİHLİ TİCARET ALANI
1.300.000,00
130.000,00
25.09.2023
10:20
4
VAN
TUŞBA
KALECİK
4135
1
1.081,07
1.081,07
1.081,07
ARSA
BOŞ VE İŞGALSİZ
TİCARET ALANI
2.705.000,00
270.500,00
25.09.2023
10:40
5
VAN
TUŞBA
BARDAKÇI
139
49
1.731,14
1.731,14
1.731,14
ARSA
BAHÇE VE AĞAÇLIK ALAN
KONUT ALANI
2.165.000,00
216.500,00
25.09.2023
11:00
6
VAN
EDREMİT
SÜPHAN
6904
12
1.208,82
650,98
650,98
ARSA
2 KATLI EV VE ARSASI
KONUT ALANI
1.628.000,00
162.800,00
25.09.2023
11:20
7
VAN
EDREMİT
SÜPHAN
7458
10
531,61
445,81
445,81
ARSA
BOŞ ARSA
KONUT ALANI
825.000,00
82.500,00
25.09.2023
11:40
8
VAN
EDREMİT
SÜPHAN
6944
6
800,36
800,36
800,36
ARSA
BOŞ ARSA
KONUT ALANI
1.801.000,00
180.100,00
25.09.2023
13:40
9
VAN
EDREMİT
SÜPHAN
7467
6
1.996,83
1.996,83
1.996,83
ARSA
YAPI VE BAHÇE
KONUT ALANI
3.600.000,00
360.000,00
25.09.2023
14:00
10
VAN
EDREMİT
SÜPHAN
6964
2
1.625,44
1.019,46
1.019,46
ARSA
2 ADET VİLLA TİPİ YAPI
KONUT ALANI
1.785.000,00
178.500,00
25.09.2023
14:20
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO
İL
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (M2)
CİNSİ / KİRALAMA SÜRESİ
FİİLİ DURUMU / KİRALAMA AMACI
İMAR DURUMU
TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
VAN
TUŞBA
BEYÜZÜMÜ
0
2070
5.137,89
5.137,89
5.137,89
HAM TOPRAK / 3 YIL
İŞGALLİ / TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI
İMARSIZ
60.000,00
15.000,00
25.09.2023
14:40
KİRALAMASI YAPILACAK KAYYIMLIK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO
İL
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
BLOK / KAT / BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
KİRALAMA AMACI
KİRALAMA SÜRESİ
FİİLİ DURUMU / NİTELİĞİ
DAİRE BİLGİSİ
TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
VAN
İPEKYOLU
HANİKOĞLU
2127
1
2.560,78
B / 2.NORMAL KAT / 5
KONUT OLARAK KULLANILMAK
1 YIL
BOŞ / MESKEN
3 + 1
90.000,00
9.000,00
25.09.2023
15:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi (Bakınız: 25-26 ve 27 inci Maddeler)
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d) Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5- Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon: (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR