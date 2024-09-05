VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/276 KARAR NO: 2024/65

Davacı TÜRKİYE DİYANET VAKFI aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Davanın KABULÜNE, T.C. Vezirköprü Noterliği tarafından 13/02/2015 tarih ve 1707 yevmiye nolu düzenleme şeklinde verilen VASİYETNAMENİN TENFİZİ ile;2-Samsun İli, Vezirköprü İlçesi,Samukalan Mahallesi 118 ada 4 parsel sayılı taşınmazın muris Zülfiye Türk adına olan 1/2 hissenin tapu kaydının İPTALİ İLE,iptal edilen 1/2 hissenin davacı Türkiye Diyanet Vakfı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 22/08/2024