YAHYALI BELEDİYE BŞK.
YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Çiğilli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.
Sıra No
Mahalle
Ada / Parsel
Alan (m²)
Cinsi
İmar Durumu
Muhammen Bedeli (TL)
Geçici Teminat (TL)
1
Çiğilli
1466/1
3082,20
Arsa
E=0,60 Yençok=11.50 m Yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı
7.200.000,00 TL
216.000,00 TL
2
Çiğilli
1466/2
2079,65
Arsa
E=0,50 Yençok=8.50 m Yapılaşma şartlarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı
10.300.000,00 TL
309.000,00 TL
2- İhale 12.12.2023 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 10’ar dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi
e- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
h- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.15’e kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)
i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
4- Son müracaat tarihi en geç 12.12.2023 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
İlan Olunur.