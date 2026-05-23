T.C. YAHYALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/32 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Yahyalı İlçe, KAVACIK Mahalle/Köy, 308 Ada, 292 Parsel,

Adresi : Kavacık Mahallesi Kalender Sokak No:118, 118A 120, 120A, 122, 122A Yahyalı/KAYSERİ

Yüzölçümü : 23.900 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal:1.00 Yençok:12.50 olan konut alanı; Emsal: 0.22 Yençok: 7.50 olan konut alanı; park alanı ve imar yolu üzerinde; bir kısmı da 1/1000 ölçekli plan dışında yer alan kadastro parselidir.

Kıymeti : 27.163.100,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 890m2 evlerin bedeli %20 KDV oranından hesaplanacaktır. bakiye kalan miktar %10 kdv miktarından hesaplanacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:23

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.