YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/688 Esas

KARAR NO: 2023/1816

Davacı ZÜBEYDE YÜCELİK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı ORHAN YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamadığından daha önce ilanen tebliğ yapıldığı. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;

HÜKÜM:

1- DAVANIN KABULÜ İLE,

-Yalova ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mahallesi, 370 ada 203parsel 3.kat 12 no lu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte genel açık artırma yoluyla satış suretiyle giderilmesine,

2- HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3- Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4- Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydındaki hisseleri ile dosyaya sunulu veraset belgesindeki paylarına göre paydaşlara dağıtılmasına,

5- Satış bedeli üzerinden %o 11,38 oranında nispi harcın taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına ,peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubuna,

6- Davacı tarafından sarf olunan toplam 3.747,25 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

7- Davacı taraf kendini birvekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 8.900,00 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

8- Davalı Cavide Yıldız kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden, A.A.Ü.T hükümleri uyarınca karar tarihine göre takdir olunan 8.900,00 TL vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davalı Cavide Yıldız'a verilmesine, davalı Cavide Yıldız'ın hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

9- Davalılar Arzu Arman ve Engin Arman kendilerini bir vekille temsil ettirdiklerinden, A.A.Ü.T hükümleri uyarınca karar tarihine göre takdir olunan 8.900,00 TL vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davalılara verilmesine, kendilerine isabet edin kısımların üzerlerinde bırakılmasına,

10- Artan gider avansının karara kesinleştiğinde ve taraflara iadesine,

Dair davacı vekilinin, Bir kısım Davalılar Vekili Av. BİROL YAVUZ ve Davalı Cavide Yıldız Vekili Av. KÖKSAL AKDAĞ'ın yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlan tarihinden 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı davalı ORHAN YILDIZ'a ilanen tebliğ olunur. 11/07/2023