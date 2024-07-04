YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/3172 Esas KARAR NO: 2024/826

Davacı SERTAÇ ERTANSEL aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılar HÜLYA SWINNEY ile SAMİ AYTAÇ ERTANSEL tüm aramalara rağmen bulunamadığından daha önce ilanen tebliğ yapıldığı. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- DAVANIN KABULÜ İLE,

-Yalova ili, Merkez ilçesi, Süleyman bey mahallesi, 1372 ada 60 parsel P blok 2.kat 283 numaralı,

-Yalova ili, Merkez ilçesi, Süleyman bey mahallesi, 1372 ada 60 parsel Z blok 2.kat 395 numaralı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte genel açık artırma yoluyla SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3- Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4- Satıştan elde edilecek bedelin dosyaya sunulu veraset belgesindeki paylarınagöre paydaşlara dağıtılmasına,

5- Satış bedeli üzerinden%o 11,38 oranında nispi harcıntaraflardan veraset ilamındaki payları oranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına,

6- Davacı tarafından sarf olunan toplam 20.448,50 TL yargılama giderinin mirasçılık belgesindeki payları oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmınüzerindebırakılmasına,

7- Davacı taraf kendini birvekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 17.400,00 TL vekalet ücretinintaraflardan mirasçılık belgesindeki payları oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacınınhissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

8- Artan gider avansının karara kesinleştiğinde vetaraflara iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlan tarihinden 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı davalı HÜLYA SWINNEY ile SAMİ AYTAÇ ERTANSEL' e ilanen tebliğ olunur.