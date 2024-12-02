YENİMAHALLE BELEDİYESİ İHALE İLANI

Yayınlanma: 02.12.2024 - 00:00

1- Yenimahalle İlçesi sınırları içerisinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8,11 ve 12. Maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. Maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 12.07.2019 Tarih ve 30829 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca ambalaj ve tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 18 Aylığına kiraya verilecektir.

2- İhale 19/12/2024 Perşembe Günü saat 14.10 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale konusu kiralama işinin 18 Ay muhammen kira bedeli 8.977.800,08 TL + KDV olup, 18 Aylık kira bedeli 3 Taksit olarak alınacaktır. İlk ödemesinin ihale sözleşmesine müteakip 15 gün içinde peşin olarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilgili hesabına ödenecektir. Diğer iki ödeme Belediyemiz tarafından belirlenecek tarihlerde sözleşmeden sonraki 6(altı) ay içerisinde ödenecektir.

4- İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, 18 aylık muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 269.334,00 TL. dir. (2886 sayılı D.İ.K. in 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır. İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre Ankara ilinde çevre izni ve lisansı olan firma ve kişiler katılabilir. Diğer şartlar ise;

1- İhaleye iştirak dilekçesi.

2- Kanuni ikametgâh.

3- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve Türkiye'de tebligat için adres.

4- Geçici Teminat Makbuzu ve ihale dokümanının satın alındığına dair belge.

5- İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.

6- Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

7- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

8- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

9- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

10- Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi,.

11- İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler.

12- Geçici Teminat tutarının en geç ihale günü Saat: 12.00 ‘ ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması gerekmektedir.

13- İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Ortak girişim yapan istekliler bu ihaleye katılamaz.

14- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

15- Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

15- İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Macun Mahallesi 204. Cd. 212. Sk. No:1 Yenimahalle Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İhale Servisinden 1000 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.