YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:01

AYDIN / YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

1- Belediyemize ait, gerekli bilgileri aşağıdaki tabloda verilen taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulüyle 28.08.2024 tarihinde Satış ihaleleri yapılacaktır.



Mahallesi

Vasfı Ada Parsel m² İhale Saati Ödeme Şekli İhale Bedeli TL İhale Geçici Teminatı TL 1 Hacıköseler Tarla 148 42 194.928,41 15:00 Peşin 9.700.000,00 291.000,00 2 Hacıköseler Tarla 148 47 44.024,24 15:15 Peşin 2.500.000,00 75.000,00 3 Karacaören Tarla 331 38 130.406,72 15:30 Peşin 7.000.000,00 210.000,00 4 Eğridere Tarla Zeytinlik 113 3 5.692,88 15:45 Peşin 500.000,00 15.000,00

2- İhaleye katılmak isteyenler başvuru evraklarını en geç ihale günü saat 12.00 ye kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen evraklar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1.T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 2. İkametgâh belgesi,

3.Noter tasdikli imza beyannamesi, 4.Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı.

5.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7.Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir)

B- Tüzel kişi olması halinde;

1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge

2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3. Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6. Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir)

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse vasıtalı olarak ihaleye giremezler.

5- Taşınmazların ihalelerine ait gerekli bilgiler ve şartlar ihale şartnamelerinde yazılı olup; şahsen Belediyeden ücretsiz olarak görülebilir.

6- Posta yoluyla yapılan hiçbir başvuru veya teklif kabul edilmeyecektir.

7- Belediye ihale günü ihale saatine kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.

Malik ERCAN

Belediye Başkanı