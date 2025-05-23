YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ/ KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idareUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı İle Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı DemiryoluProjesi dahilinde aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet ve irtifak hakkı bedelinin tespit edilerek tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında; 1-Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı DemiryoluProje kapsamında 2020E01-153961 proje numarası dahilinde kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için 02/03/2023 tarihli ve 1022103 sayılı Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma Oluru kararı alındığı,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Yerköy Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10)gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Duruşmanın Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetiye uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,

5-Açılacak davalarda husumetin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınayönetilmesi gerektiği,

6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,7-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, Hususlarında keyfiyet 2942 sayılı KamulaştırmaKanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.



