YILDIRIM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 24 Haziran 2023

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 06.07.2023 Perşembe günü yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır. Taşınmazların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahalle, 3543 ada 150 sayılı parselde B Bloktadır.

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin “Konut ve işyeri satışı” başlıklı 15. maddesinin (d) bendi uyarınca ihale günü; alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan depoların fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenecektir.

Sıra No Taşınmazın Adı Yüzölçümü İhale Saati Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 1 23 no'lu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi 1336 m2 10:05 23.380.000,00 TL 701.400,00 TL 2 24 no'lu bağımsız bölüm zemin kattaki deponun satışı işi 1307 m2 10:10 22.872.500,00 TL 686.175,00 TL





-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, 06.07.2023 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

Teklif Mektubu