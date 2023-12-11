Yayınlanma: 11 Aralık 2023

T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/316 Esas

Davacılar, BÜLENT MÜMİN ALTINIŞIK, FATMA TAŞKAN, HATİCE CAN, HÜSNÜ KARADAG, MEHMET YİĞİT ALTINIŞIK, METİN BERKE ALTINIŞIK, MUSTAFA KEMAL KARADAG ile Davalı, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri, aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/11/2023

İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI

ADANA YUMURTALIK NARIÖREN MAH. 216 ada 19 parsel --