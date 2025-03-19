YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

S.NO İŞİN ADI ADET MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) MUHAMMEN BEDEL 10 YILLIK GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KİRALAMA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Yunusemre İlçe sınırları içerisinde aşağıda bilgileri bulunan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulacak yerlerinin toplu olarak kiralama ihalesi işi 7 15.000,00 1.800.000,00 54.000,00 10 YIL 02.04.2025 11:00

S.NO ADRES KONULABİLECEK CİHAZ ADETİ ALANI M2 TOPLAM KULLANILACAK GÜÇ (KW) 1-1 Muradiye Mah. Ek Hizmet Binası Yanı 1 adet AC 6,00 22KW 1-2 Güzelyurt (Horozköy) Mah. Millet Çarşısı 22 KW AC + 50 KW DC 12,00 72KW 1-3 Uncubözköy Mah., 5526 Sok., No:2 Adresindeki Büfe Yanı Yeşil Alan (Adliye Karşısı) 2 adet AC 12,00 44KW 1-4 Uncubözköy Mah., Cemal Ergün Cad. ile 5537 Sokak Kesişimde Bulunan Park 2 adet AC 12,00 44KW 1-5 Magnesia AVM Yanı Yeşil Alan (Yeni Mahalle) 22 KW AC + 50 KW DC 12,00 72KW 1-6 Yeni Mahalle Mah., 4741 Sokak, No:2 Adres Yanı Yeşil Alan 1 adet AC 6,00 22KW 1-7 Dış Mahalle Mh, Uğur MUMCU Kütüphane arkası yeşil alan 2 adet AC 12,00 44KW

S.NO İŞİN ADI ADET MUHAMMEN BEDEL (10 YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KİRALAMA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 2 Yunusemre İlçe sınırları içerisinde aşağıda bilgileri bulunan işyerlerinin oplu olarak kiralama ihalesi işi 3 12.960.000,00 388.800,00 10 YIL 02.04.2025 11:10

S.NO MAHALLE/ ADRES KULLANIM AMACI ADA PARSEL ALANI M2 2-1 Akmescit Mh, İzmir cad.,No:311 İşyeri 965 27 500,00 2-2 Muradiye Mh, Ata sok.,No:13 Kafeterya - 256 360,00 2-3 Muradiye Mh, Çullu Cad., No:94 Kapalı ve Açık Düğün Salonu - 6237+6241+5292+ 2546 4.200,00

1- Mülkiyeti ve sorumluluğu İdaremize ait yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 1. Sıradaki Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının aylık kirası ihale kira bedeli haricinde aylık %20 net kar payı üzerinden arrtırım başlanarak belirlencektir. 2. Sıradaki kiralama ihalesi 10 yıllık ihale bedeli peşin ödenecektir. Sıra 1 ve 2 nolu taşınmazları ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 1.sıradaki ihele için 1.000,00 TL ve 2.sıradaki ihale için 5.000,00 TL bedel karşılığında alınacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlar için teklifler, 1. sıradaki ihale aylık muhammen bedel ve aylık %20 net kar payı üzerinden, 2. sıradaki ihale 10 yıllık toplam muhammen bedel üzerinden verilecektir. Ayrıca kiraya verilecek taşınmazlar için ihale artırım sonucu belirlenecek olan aylık ve 10 yıllık kira bedeli üzerinden % KDV alınacaktır. 1. Sıradaki Elektrikli Araç Şarj istasyonların kordinatlarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

4- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi, %3 Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz, İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek Kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge, ayrıca ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır. 1. sıradaki ihaleye başvuracaklar için ayrıca, İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansını ibraz etmek zorundadır.

5- Kiralama ihalesine katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri en geç 02.04.2025 tarihi saat 10:00'a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İletişim: 444 62 09