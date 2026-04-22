YOL BAKIM-ONARIM İŞİ

Zeytinburnu Genelinde Yol Bakım Onarımı Yapılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/684869

1- İdarenin 1.1. Adı : ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : BEŞTELSİZ MAH. BELEDİYE CAD. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ NO: 5 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124131111 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 14.05.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Beştelsiz Mahallesi Belediye Cad. No:5 - İhale Salonu (-1.Kat)

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Zeytinburnu Genelinde Yol Bakım Onarımı Yapılması 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 215.000 m2 beton parke ve 27.500 m2 Begonit parke taşı kaplama, 7.2000 m2 granit küp taş tamiratı, 6.750 m2 plak taşı kaplama, 54.000 metre bordür döşenme ve diğer muhtelif imalatlar Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zeytinburnu Genelindeki Tüm Cadde, Sokak ve Meydanlar 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Faaliyet süresini gösteren genel deneyim belgeleri Tek sözleşmede en az 15.000 metre beton yağmur oluğu döşeme kaplama yapıldığını tevsik eden belgeler Tek sözleşmede en az 150.000 m2 beton parke taşı kaplama yapıldığını tevsik eden belgeler Tek sözleşmede en az 20.000 metre beton bordür döşemesi yapıldığını tevsik eden belgeler Tek sözleşmede en az 3.500 adet beton bordür sınır elemanı (baba taşı) yapıldığını tevsik eden belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A / V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Şantiye Dışına Moloz, Taş Nakli 3% 4% 2 İdare Malı Beton parke taşı ile döşeme kaplama yapılması (H: 8 cm)( Nakliyeler dahildir. ) 46,5% 51,5% 3 İdare Malı Beton Bordür Döşenmesi (15x15x30, L:70 cm)( Nakliyeler dahildir. ) 2,5% 3,5% 2 İdare Malı Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi ( Nakliyeler dahildir ) 1,5% 2,5% 2 İdare Malı Doğal Granit Küp Taş ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) ( Nakliyeler dahildir ) 1% 1,5% 2 İdare Malı Yol Sınır Elemanı Montajı ( Nakliyeler dahildir. ) 1% 1,5% 2 Parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi ( Nakliyeler dahildir. ) 7,5% 9% 2 Bordür Sökülmesi( Nakliyeler dahildir. ) 1,5% 2,5% 2 4 cm kalınlığında 30xserbest boy Granit plaklar ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) ( Nakliyeler dahildir ) 3,5% 5,5% 2 Altyapı Kuruluşlarına Ait Tranşe Kazılarının İdare Malı Parke Taşı İle Onarılması (0-0,5 metre genişliğinde) (Nakliyeler dahildir) 1,5% 2,5% 2 Altyapı Kuruluşlarına Ait Tranşe Kazılarının İdare Malı Parke Taşı İle Onarılması (0,5-1,0 metre genişliğinde) (Nakliyeler dahildir) 2,5% 3,5% 2 Altyapı Kuruluşlarına Ait Tranşe Kazılarının İdare Malı Parke Taşı İle Onarılması (1,0-1,5 metre genişliğinde) (Nakliyeler dahildir) 2,5% 3,5% 2

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin faaliyet süresini gösteren genel deneyimi için puan verilecektir. İsteklinin genel deneyimi 25 yıl ve üzeri olması durumunda tam puan verilecek aksi durumda puan verilmeyecektir. Faaliyet süresini göstermek üzere oda sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi veya buna benzer ilgili belgelerden birisi EKAP a girilmelidir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ihale tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmış, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi A Grubu: Altyapı İşleri V. Grup: Karayolu İşleri kapsamında tek sözleşmede en az 150.000 m2 beton parke taşı ile döşeme kaplama yapmış olması durumunda tam puan verilecektir. Tevsik edici belgelerin iş ortaklığına ait olması durumunda yapılan miktar belgedeki iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ihale tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmış, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi A Grubu: Altyapı İşleri V. Grup: Karayolu İşleri kapsamında tek sözleşmede en az 20.000 metre beton bordür döşemesi yapmış olması durumunda tam puan verilecektir. Tevsik edici belgelerin iş ortaklığına ait olması durumunda yapılan miktar belgedeki iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ihale tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmış, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi A Grubu: Altyapı İşleri V. Grup: Karayolu İşleri kapsamında tek sözleşmede en az 15.000 metre beton yağmur oluğu döşeme kaplama yapmış olması durumunda tam puan verilecektir. Tevsik edici belgelerin iş ortaklığına ait olması durumunda yapılan miktar belgedeki iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ihale tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmış, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi A Grubu: Altyapı İşleri V. Grup: Karayolu İşleri kapsamında tek sözleşmede en az 3.500 adet beton bordür sınır elemanı (baba taşı) yapmış olması durumunda tam puan verilecektir. Tevsik edici belgelerin iş ortaklığına ait olması durumunda yapılan miktar belgedeki iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir. 5

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.