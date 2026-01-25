ZEYTİNBURNU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

Adı Soyadı: Mohammed ALMAHMMOD

Kimlik No: 99872545986

Son Bilinen Adresi: Veliefendi Mah. 75/C Sok. Dış Kapı No:1/1 İç Kapı No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan terk etme fiilini işlediği tespit edildiğinden, 86.358,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Muhatabın adresinden ayrılmış olması ve yapılan araştırmalara rağmen güncel adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Bu sebeple, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince, işbu idari para cezası ilanen tebliğ olunur.