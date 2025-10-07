13 yaşındaki Fehmi, babasının böbreğiyle hayata tutundu

Kentte yaşayan Ubeydullah Fehmi Toğay’a, henüz anne karnındayken böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Gelişim geriliği de bulunan ve 5 aydır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Fehmi’nin doktorları tarafından bir an önce nakil kararı alındı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde baba Hüseyin Toğay’ın, böbrek naklinin uygun olduğuna karar verildi. 22 Eylül’de, Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan ameliyatla, babadan alınan böbrek, oğluna nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Demirbaş, Fehmi’nin bundan sonra yaşıtları gibi hayatına devam edeceğini söyleyerek, “Fehmi’de ciddi gelişim geriliği vardı. Ayrıca idrar böbreklere geri kaçtığı için, böbrekleri işlev göremez hale gelmişti ve diyaliz tedavisi almak zorunda kalıyordu. Başarılı bir ameliyatla babasının böbreği, minik Fehmi’ye nakledildi. Bundan sonraki süreçte büyümesi de hızlanacak. Yaşıtlarıyla birlikte normal şekilde hayatına devam edecek” dedi.

‘BÖBREĞİ SIRTTAN ÇIKARARAK ALDIK’

Böbreğin kapalı yöntemle babadan alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirbaş, “Burada babadan aldığımız böbreği, verici için çok konforlu bir yöntem olan ‘Retroperitoneoskopik’ yani kapalı yöntemle böbreği sırttan çıkararak, son derece modern bir teknikle aldık. Babası, taburcu oldu. Bu vesile ile organ bağışının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Fehmi bundan sonra normal hayatını yaşayacak ama normal hayatını yaşayamayan kronik böbrek yetmezliği olan çok sayıda çocuk var. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için organ bağışına ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Organ nakli hayat kurtarır" diye konuştu.

‘OĞLUMUN SAĞLIĞI GAYET İYİ’

Fehmi’nin rahatsızlığının doğum öncesi dönemden başladığını belirten Hüseyin Toğay ise "Yaklaşık 4-5 ay öncesi doktorlar, böbreklerin artık bitme noktasına geldiğini, dolayısıyla organ naklinin ya da diyalizin şart olduğunu söyledi. Diyalize aldılar. Biz de nakil için gerekli işlemleri yaptık. 22 Eylül günü operasyona alındık. Ben taburcu oldum. Oğlumun sağlığı gayet iyi, yakında o da taburcu olacak, hiçbir sıkıntımız yok. Emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

‘MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM’

Ubeydullah Fehmi Toğay, hastanede kaldığı süre boyunca karton bardaklardan tasarladığı oyuncaklarıyla oynayıp taburcu olacağı günü beklerken, "Artık ağrılarım yok. İnşallah bu süreci de atlatırız. Sağ salim inşallah hep birlikte mutlu mesut bir hayat yaşarız. Mühendis olmak istiyorum. Çünkü icat yapmayı seviyorum" dedi.