Acil servislerde kış krizi: Grip ve zatürre yoğunluğu hasta güvenliğini zorluyor

Yatış gerektiren hastalar saatlerce beklemek zorunda kalıyor, bazıları ise servislerde yer açılamadığı için evlerine gönderiliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Ömerul Faruk Aydın, grip ve zatürre vakalarındaki belirgin artışın acil servislerin işleyişini doğrudan etkilediğini söyledi. Aydın, özellikle solunum sıkıntısı olan, ileri yaşta ve ek hastalıkları bulunan hastaların daha ayrıntılı değerlendirme gerektirdiğini belirterek, “Bu durum kalış sürelerini uzatıyor ve yoğunluğu artırıyor” dedi.

‘DAHA KISA SÜREDE DAHA DOĞRU KARAR GEREKLİ’

Yoğunluk arttığında yapılan tıbbi işlemlerin azalmadığını, aksine daha kısa sürede daha doğru kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Aydın, “Bu da hem hasta hem de hekim açısından çok daha dikkatli bir süreci zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı. Aydın, bu noktada ekibin profesyonelliği, deneyimi ve sayısal yeterliliğinin kritik hale geldiğini belirterek, “Yoğunluğun arttığı, buna karşın personelin eksik ya da deneyimsiz olduğu durumlarda; hata riski ve olumsuz sonuçların görülme olasılığı ne yazık ki bazen önlenemez hale geliyor. Bu, bireysel yetersizlikten çok sistemsel kırılganlıktan kaynaklanıyor” dedi.

MÜŞAHEDE ALANLARI KAPASİTESİNİ AŞTI

Müşahede alanlarının kısa süreli izlem ve tedavi amacıyla planlandığını anımsatan Aydın, “Normal şartlarda bu alanlar belirli bir hasta kapasitesiyle çalışacak şekilde düzenlenir. Ancak yoğun dönemlerde bu kapasitenin aşıldığına tanıklık ediyoruz” diye konuştu. Fiziksel alan sabitken izlenen hasta sayısının artmasının, her hastaya ayrılan dikkatin daha planlı ve disiplinli kullanılmasını zorunlu kıldığını belirten Aydın, bunun ciddi bir iş ve zihinsel yük oluşturduğunu söyledi.

YATIŞ BEKLEYEN HASTALAR RİSK ALTINDA

Yatış kararı verilmiş bir hastanın acil serviste beklemesinin tıbbi açıdan riskli olduğunu vurgulayan Aydın, “Bu hastalar genellikle ayaktan tedavi edilenlere göre daha ağırdır ve daha yakın takip gerektirir” dedi. Servis ya da yoğun bakım yatağı bulunamadığında bu hastaların takibinin geçici olarak acil serviste sürdüğünü belirten Aydın, “Yeni hasta başvurularının da sürdüğü düşünüldüğünde, bu durum ekipler için büyük bir dikkat ve sorumluluk gerektiren, risklerin arttığı bir tabloya dönüşüyor” ifadelerini kullandı.