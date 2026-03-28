Alaçatı Ot Festivali uluslararası oldu

15’inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı.

Dün İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons Hotel at the Bosphorus’da düzenlenen basın lansmanı ile tanıtıldı. Lansmanda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Alaçatı Ot Festivali’nin 15 yıl önce gönüllü komşuların emeğiyle büyük imkansızlıklar içinde doğduğunu anımsatarak bugün yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan dev bir organizasyona dönüştüğünü vurguladı.

Festivalin özellikle hafta sonlarında 1 milyona yaklaşan ziyaretçi sirkülasyonuna ulaştığını belirten Denizli, bu güçlü yerel mirasın artık uluslararası bir marka haline geldiğini ifade etti. Denizli, festivalin bu yıl Worldchefs akreditasyonu ile uluslararası statü kazandığını ifade ederek yaklaşık bir yıl süren hazırlık ve değerlendirme sürecinin ardından bu önemli eşiğin aşıldığını söyledi.

Bu yıl ilk kez altı gün sürecek festivalin ilk üç günü tamamen gastronomiye ayrılacak. Profesyonel şeflerin yanı sıra gastronomi liseleri ve üniversitelerinden öğrencilerin katılımıyla uluslararası yemek yarışmaları düzenlenecek.