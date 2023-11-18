Antibiyotiklerin reçetesiz kullanılmaması gerekiyor

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:25

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:27

İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Bildirici, "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, antibiyotik direncinin küresel bir tehdit oluşturduğunu ve toplumun her düzeyinde bilinçli adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

24 Kasım’a kadar devam edecek olan bu özel haftanın, antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanları, politika yapıcılar ve halk arasında doğru uygulamaların teşvik edilmesini amaçladığını belirten Dr. Bildirici, antibiyotik direncinin günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade etti.

ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ ENFEKSİYONLARIN VÜCUDA ETKİLERİ

Antibiyotiklerin insan ve hayvanlarda yanlış kullanımının, antibiyotik direnci sürecini hızlandırdığını vurgulayan Dr. Bildirici, kullanılan antibiyotiklere direnç geliştikçe hastalıklarla mücadelenin daha zor hale geldiğini belirtti. Antibiyotik direncinin, uzun hastane yatışlarına, yüksek tıbbi maliyetlere ve artan ölümlere neden olduğunu söyleyen Dr. Bildirici, bu sürecin antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı, zayıf enfeksiyon önleme tedbirleri ve yetersiz kontrol ile hızlandığını açıkladı. Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların, özellikle organ nakli olanlar, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları ve kanser hastaları için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Bildirici, bu durumun tedavi süreçlerini zorlaştırarak komplikasyon ve ölüm oranlarını artırabileceğini belirtti.

ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN KONTROLÜ İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Dr. Bildirici, antibiyotik direncinin kontrolü için alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: Antibiyotikleri yalnızca doktorunuzun reçete ettiği durumlarda kullanın. Doktorunuz ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin ve doktorunuza güvenin. Antibiyotik kullanırken daima doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Kalan antibiyotikleri asla paylaşmayın ve başkalarına tavsiye etmeyin. Düzenli olarak el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak, güvenli cinsellik yaşayarak ve güncel aşılarınızı yaptırarak enfeksiyonları önleyin.

REÇETESİZ KULLANILMAMASI GEREKİYOR

Ayrıca, Dr. Bildirici antibiyotiklerin ateş düşürmediğini, ağrıyı dindirmediğini ve virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmediğini hatırlatarak, halkı bilinçli kullanıma davet etti. Antibiyotiklerin reçetesiz kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotiğin, doğru dozda, doğru şekilde ve belirtilen sürede kullanılmasının önemine dikkat çekti.