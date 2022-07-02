'Aşırı güneş sarı nokta hastalığına davetiye çıkarıyor'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Makula dejerasyonu olarak da bilinen sarı nokta (sarı benek) hastalığının ilerlemesi durumunda görme kaybı gelişebileceğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, uyarılarda bulundu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Keskin ve detaylı görmeden sorumlu retina tabakasının makula kısmının hasarı olarak tanımlanan sarı nokta hastalığı renkleri soluk görme, bulanık ve çarpık görme, görmede ışık ihtiyacı ve görme kaybı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Dr. Nükhet Zaim şunları söyledi;

“Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş olarak 2 tipi vardır. En sık kuru tip görülür. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişir. Yavaş ilerlediğinden görme kaybı daha azdır ve uzun sürede ortaya çıkar. Yaş tipinde ise gözün arka kısmında gelişen anormal damarlar buralarda meydana gelen sızıntılar ve kanamalarla belirti verir. Bu durumda görme kaybı ani ve ciddi seyreder.

Daha çok ileri yaş grubunda görülen sarı nokta hastalığında; genetik faktörler, ırk, sigara, obezite, kalp hastalıkları, yetersiz beslenme ve güneş ışınlarına maruz kalma da risk faktörüdür."

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ŞART

Sarı nokta hastalığından korunmak için güneş gözlüğü kullanılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Zaim, hastalıktan korunmak için sigaradan uzak durmak, egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TEDAVİ İÇİN VİTAMİN VE MİNERALLER KULLANILABİLİR

Hastalığın tedavisi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Göz dibi muayenesi dediğimiz biyomikroskopla detaylı göz muayenesinde tanı konulur. Ayrıca gerek olursa retina tomografisi, göz anjiyosu gibi tetkikler istenebilir. Bunun dışında hasta, hastalığının gidişatını takip etmek için kendi kendine amsler grid testi (kareli kağıt testi) de uygulayabilir.

Kolay bir testtir ve kareli kâğıt içerisindeki ayrı ton veya renkteki işaret veya şekli görüp görememekle, görüntünün derli toplu mu dağınık mı olduğuyla ilgilidir. Sarı nokta tanısı konulan kişiler göz içi enjeksiyonu dediğimiz uygulamayla retinaya ilaç enjeksiyonu tedavisi görmelidir. Göz için kullanılan vitamin ve minerallerden tedavide faydalanılabilir” dedi.



